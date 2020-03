Dżem bez cukru i owoców - jak to możliwe? Ten przepis od miesięcy jest hitem na całym świecie, a cały jego sekret tkwi w... cukinii. To z tego warzywa można zrobić wyborną konfiturę, która w niczym nie ustępuje przetworom owocowym. Zobacz, jakie to proste!

Składniki cukinia

łyżeczka soli

łyżeczka tymianku

100 ml wody

Zobacz, jak krok po kroku zrobić dżem bez cukru i owoców: