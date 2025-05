Ciecierzyca, nazywana też grochem włoskim, coraz śmielej wkracza do naszych kuchni jako zamiennik tradycyjnych ziemniaków, ryżu, czy makaronu. Ta niepozorna roślina strączkowa to prawdziwa skarbnica białka roślinnego, błonnika, witamin z grupy B, żelaza, magnezu oraz cynku. Dzięki temu doskonale sprawdza się w diecie osób aktywnych, wegetarian i wegan, a także tych, którzy chcą zadbać o stabilny poziom cukru we krwi oraz uczucie sytości na dłużej.