Mózg też się starzeje - ale możesz to spowolnić

Po 60. roku życia mózg zaczyna się kurczyć - to naturalny proces, który dotyczy każdego z nas. Rocznie tracimy średnio 0,2 procent objętości mózgu. Brzmi niegroźnie? Na początku może tak, ale z czasem skutki stają się coraz bardziej widoczne - trudniej się skupić, zapamiętać szczegóły, znaleźć właściwe słowo.

Jednak naukowcy właśnie znaleźli sposób, by ten proces wyhamować . I nie chodzi o kosztowne zabiegi, suplementy czy treningi mentalne. Chodzi o coś, co masz dosłownie na wyciągnięcie ręki - świeże powietrze i światło dzienne.

Zespół badaczy z Boston University School of Medicine przeanalizował dane ponad czterech tysięcy osób, które przez osiem dni nosiły akcelerometry - urządzenia rejestrujące liczbę kroków. Równolegle przeprowadzono badania mózgu uczestników metodą rezonansu magnetycznego (MRI), by sprawdzić, czy istnieje związek między ruchem a kondycją mózgu.

Wyniki okazały się zaskakujące! Każda dodatkowa godzina aktywności fizycznej wykonywanej w ciągu dnia - w jasnym, naturalnym świetle - przekładała się na "odmłodzenie" mózgu o ponad rok. Brzmi jak jakaś bajka, ale to fakt i czysta biologia.

To właśnie ekspozycja na światło dzienne podczas aktywności okazała się kluczowa. Nie chodzi tylko o to, że się ruszamy, ale gdzie i kiedy to robimy. Aktywność na świeżym powietrzu - w parku, na działce, podczas spaceru z psem - dostarcza nie tylko ruchu, ale i światła, które ma wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego.