Opublikowano listę najtańszych miast w Europie. Tutaj za urlop zapłacisz grosze

Lider? Ryga

Na pierwszym miejscu najtańszych miast w Europie znalazła się Ryga. I wcale nas to nie dziwi, bo klimatyczna stolica Łotwy to doskonałe połączenie niskich cen i wielkomiejskich atrakcji. Niektórzy dopatrują się jej podobieństwa z jednym z naszych rodzimych miast - Gdańskiem. Weekendowy wyjazd dla dwóch osób to koszt około £253, co obejmuje noclegi, jedzenie, transport i bilety wstępu. Na miejscu znajdziesz mnóstwo kolorowych budynków, klimatyczne uliczki i piękne kawiarnie.

Piękne i nieoczywiste: Wilno

Drugie miejsce zajęło znane z pięknych widoków i zjawiskowej architektury Wilno. Litewska stolica nie od dziś potrafi pozytywnie zaskoczyć. W rankingach cenowych zawsze plasuje się wysoko, ale to, co przyciąga dziś do Wilna, to nie tylko budżetowa przyjazność, ale również kultura, młoda sztuka i otwartość. Nowe galerie, industrialne przestrzenie przekształcone w kluby i przede wszystkim świetna kuchnia lokalna. Podczas wizyty w stolicy Litwy koniecznie trzeba zobaczyć Stare Miasto, które w 1994 r. wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wilno - idealne miasto na weekend 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Wciąż niedoceniane: Porto

Choć Porto niektórym kojarzy się z droższym południem Europy, to właśnie to portugalskie miasto pojawiło się w pierwszej dziesiątce rankingu. Porto potrafi zaskoczyć przystępnymi cenami, szczególnie poza sezonem. Wino? Tanie. Jedzenie? Pyszne i niedrogie. Jeśli do tego dołożymy fakt, że loty z wielu europejskich miast są w naprawdę dobrych cenach, to robi się z tego jeden z najbardziej sensownych wyborów na szybki city break.

Tanie wakacje w Porto 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Miasta, które warto odwiedzić

W rankingu znalazły się również Zagrzeb, Podgorica, Lizbona, Kraków czy Lille oraz polskie perełki, takie jak Gdańsk, Warszawa i Kraków. Dla niektórych to oczywista oczywistość, dla innych - zaskoczenie. Bo choć turystyka w tych regionach dynamicznie się rozwija, to ceny wciąż są przystępne (jeśli zarabiasz w funtach:).

Budapeszt 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Tu za wakacje zapłacisz najwięcej

Na samym końcu rankingu znalazły się, takie miasta jak Amsterdam, Kopenhaga i Wenecja. W stolicy Holandii ceny zakwaterowania i atrakcji potrafią zwalić z nóg - średnia cena hotelu w centrum przekracza 200 euro za noc. W Kopenhadze zwykły lunch może kosztować tyle, co nocleg w Gdańsku. Wenecja natomiast, mimo swojej niepowtarzalnej urody, to jedno z najbardziej turystycznych i przy tym najdroższych miast kontynentu. Jeśli więc chcesz zobaczyć je bez drenażu portfela - najlepiej poza sezonem, z wyprzedzeniem i z dobrze zaplanowanym budżetem.

"Ewa gotuje": Steki wieprzowe z grilla Polsat