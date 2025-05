Firletka chalcedońska - brzmi szlachetnie, choć dla wielu to po prostu "ten czerwony kwiatek z babcinego ogródka". Przez lata zapomniana, wyparta przez nowoczesne odmiany pelargonii czy jednoroczne nowinki, dziś znów wraca do łask. Nie tylko ze względu na urodę, ale też sentyment.

Firletka chalcedońska (łac. Lychnis chalcedonica) przybyła do Europy z Rosji i Azji Środkowej w XVI wieku, chociaż do Polski trafiła trochę później. Największą popularność zdobyła w okresie PRL - nie bez powodu.

Co ciekawe, jej nazwa rodzajowa "Lychnis" pochodzi od greckiego słowa oznaczającego lampę lub światło. Nawiązuje to nie tylko do ognistej barwy płatków, ale też do ich intensywnego połysku w słońcu. Prawdopodobnie niektóre gatunki, takie jak firletka wieńcowa (Lychnis coronaria, obecnie Silene coronaria), były nawet używane do wyrobu knotów do lamp.