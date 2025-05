Słowacki Raj (słow. Slovenský raj) to park narodowy położony na wschodzie Słowacji, który przyciąga zapierającymi dech w piersiach widokami. To prawdziwa gratka dla fanów pieszych wędrówek i aktywnego wypoczynku . Cechą charakterystyczną tego miejsca są głębokie wąwozy, po których turyści przemieszczają się przy pomocy kładek, mostków i drabinek , często zawieszonych nad strumieniami i wodospadami.

Do Słowackiego Raju najłatwiej dostać się przez Poprad. Zarówno podróż pociągiem, jak i autokarem z Krakowa zajmuje około trzech-czterech godzin. Po dotarciu do Popradu trzeba przesiąść się na lokalny transport, który dowiezie nas do wejść na teren parku. Coraz więcej turystów wybiera też mniejsze miejscowości w pobliżu, które oferują noclegi i szybki dostęp do szlaków.