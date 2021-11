Dzień Placków Ziemniaczanych 2021. Co robić, by zawsze były idealne?

Dzień Placków Ziemniaczanych 2021

Placki ziemniaczane to ulubiona potrawa wielu osób. Są nie tylko smaczne, ale także proste w przygotowaniu.

Sprawdzą się zarówno na obiad, jak i kolację. Świetnie smakują z gulaszem lub w wersji na słodko z cukrem i śmietaną.



Jak przygotować placki ziemniaczane?

Do przygotowania placków ziemniaczanych potrzebujemy kilograma ziemniaków, łyżkę mąki pszennej, pół cebuli, dwa jajka oraz sól i olej.

Przygotowywanie placków ziemniaczanych jest bardzo proste. Pierwszym krokiem jest starcie obranych ziemniaków na tarce. Z tak powstałej masy należy odcisnąć nadmiar wody.



Następnie dodajemy mąkę, jajka oraz startą cebulę. Wszystko doprawiamy solą i mieszamy. Placki smażymy na rozgrzanym oleju mniej więcej dwie minuty na jednej stronie. Gdy nabiorą złotego koloru, można przełożyć je na talerz.



Błędy podczas przygotowywania placków ziemniaczanych

Chociaż wydaje się, że tej prostej potrawy nie da się popsuć, to zdarza się czasami tak, że placki ziemniaczane wcale nie wychodzą idealnie.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest smażenie ich w zbyt wysokiej temperaturze. W związku z tym z zewnątrz mogą mieć nawet ciemnobrązowy kolor, ale w środku być zupełnie surowe.



Jeśli jednak smażymy je w odpowiedniej temperaturze, a dalej są surowe, to przyczyna może leżeć w grubości placków. Warto zapamiętać, by wylewać na patelnie jedną łyżkę ciasta i tworzyć z niego cienki placek.



Kolejnym błędem może okazać się niedokładne odciśnięcie wody. Może to prowadzić do tego, że placki ziemniaczane podczas smażenia zaczną się rozpadać. Rozwiązaniem może być dodanie mąki pszennej.



Ponadto bardzo często zdarza się tak, że placki przywierają do patelni i zaczynają się przypalać. By idealnie się usmażyły, nie żałujmy solidnej porcji oleju.

