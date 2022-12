Sýrová pomazánka prosto z Czech, czyli danie 3 w 1

Składniki 4 ząbki czosnku

35 dag żółtego sera

2 opakowania twarogowego serka kanapkowego

4 łyżki majonezu

sól, pieprz do smaku

jajko

puszka tuńczyka

oliwki

Do miski wysyp kremowy serek. Czosnek obierz i wyciśnij przez praskę. Żółty ser zetrzyj na tarce o niewielkich oczkach Dodaj majonez i sól. Wszystkie składniki wymieszaj.

Przygotowanie tej podstawowej wersji sýrovej pomazánki nie powinno zająć ci więcej niż 5 - 7 minut. Natomiast jeśli chcesz w krótkim czasie stworzyć trzy różne dania, przygotuj masę bez czosnku. Następnie podziel ją na części i przełóż do mniejszych miseczek. Do jednej dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, do drugiej — drobno pokrojone oliwki, a do trzeciej jajko i tuńczyka. Wymieszaj składniki w miseczkach. Dzięki temu w parę chwil zyskujesz trzy różne smarowidła do chleba. Połóż je obok siebie w pobliżu deski z pieczywem. Goście pokochają ten smak zza czeskiej granicy, a ty szybko i małym nakładem pracy przygotujesz trzy różne przekąski na sylwestra.



Francuskie spirale z kabanosami

Składniki gotowe ciasto francuskie

ketchup

opakowanie kabanosów

jajko

Gotowe ciasto francuskie posmaruj ketchupem i pokrój w cienkie paski. Następnie kabanosy podziel na trzy części i owiń każdą ciastem francuskim. Na koniec posmaruj paski roztrzepanym jajkiem. Piekarnik rozgrzej do temperatury 220 stopni Celsjusza i włóż kabanosy na 15 - 20 minut, czyli akurat tyle, by pomalować paznokcie. Wyjmij, gdy ciasto osiągnie złocisty kolor. Francuskie spirale z kabanosami to szybka przekąska na sylwestra, która świetnie smakuje na ciepło i na zimno.



Minitortille z kurczakiem i warzywami na zimno

Zdjęcie Tortilla z warzywami i kurczakiem / 123RF/PICSEL

Składniki opakowanie tortilli

sałata lodowa bądź mix sałat

ogórek

pomidor

kurczak

łyżeczka przyprawy curry

majonez

Przekąski sylwestrowe, które nie zabierają wiele czasu to także minitortille z kurczakiem i warzywami.

Kurczaka pokrój na wąskie paski i usmaż na patelni (najlepiej grillowej, ale jeśli takiej nie posiadasz, to tradycyjna w zupełności wystarczy. Pod koniec smażenia dodaj sól, pieprzy i przyprawę. Umyj sałatę i pozostałe warzywa. Obierz i pokrój ogórka w cienkie paski, a pomidora w drobne kawałki. Tortille posmaruj majonezem. Na połowie placka ułóż warzywa i kurczaka i zwiń ciasto w rolady. Całość zawiń w folię aluminiową i włóż od lodówki na godzinę. W sam raz, by w tym czasie wziąć prysznic i zadbać o urodę bądź przygotować inne dania. Roladki wyjmij z lodówki, rozwiń z folii i pokrój na mniejsze kawałki.

Smacznego!

