Domowy pasztet to jedno z najlepszych smarowideł do kanapek. A co najlepsze - nie musisz robić go cały dzień. Wypróbuj nasz przepis na ekspresowy pasztet z wątróbki drobiowej.

Zdjęcie Pasztet z wątróbki drobiowej /123RF/PICSEL

Składniki 400 g wątróbki drobiowej

2 czerwone cebule

20 ml koniaku (opcjonalnie)

olej

sól, pieprz

Zobacz, jak przyrządzić pyszny pasztet z wątróbki: