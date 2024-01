Oponki - deser dla początkujących

Pączki z dziurką, w przeciwieństwie do tych klasycznych, wypełnionych słodkim nadzieniem i oblanych lukrem, nie wymagają użycia drożdży. Ich przygotowanie jest o wiele mniej skomplikowane, a co najważniejsze - omija nas proces długiego wyrabiania oraz kilkugodzinnego oczekiwania na ich wyrośnięcie. Do przygotowania miękkich serowych oponek potrzebujemy tylko kilku składników, które gwarantują niepowtarzalny smak. Sprawdź, co powinno znaleźć się na kolejnej liście zakupów spożywczych.

Składniki na oponki z serem

500 g mąki pszennej

500 g twarogu

3 jajka

1/3 szklanki cukru

1 łyżka cukru waniliowego

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

olej do smażenia

Przepis na pączki z dziurką - krok po kroku

Do dużej miski wrzucamy: mąkę, twaróg, jajka, oba cukry, sodę oczyszczoną oraz szczyptę soli. Całość dokładnie mieszamy i wyrabiamy krótko, tylko do momentu uzyskania elastycznej konsystencji. Ciasto wałkujemy na grubość ok. 1 cm, a następnie szklanką wycinamy koła. Do zrobienia charakterystycznych dziurek w środku przyda się mały kieliszek lub zakrętka. W kolejnym kroku przystępujemy do smażenia oponek. Do głębokiego garnka wlewamy tłuszcz i porządnie go rozgrzewamy. Pączki z dziurką smażymy z obu stron, aż do zrumienienia. Gotowe przekładamy na ręcznik papierowy, pozwalamy im odcieknąć z nadmiaru tłuszczu, a następnie posypujemy cukrem pudrem. Smacznego!

Oponki tradycyjnie smażymy na tłuszczu 123RF/PICSEL

Patenty, które uchronią słodkości przed piciem oleju

Podstawową zasadą podczas smażenia oponek w tradycyjny sposób, jest wrzucanie ich na mocno rozgrzany tłuszcz, np. olej rzepakowy. Zadanie to ułatwi specjalistyczny termometr. Jak poradzić sobie bez tego urządzenia? Wystarczy, że włożymy do garnka z olejem odrobinę ciasta. Jeśli od razu wypłynie, możemy przystąpić do działania.

Powstrzymajmy się przed smażenie zbyt wielu porcji w jednym czasie. To dość powszechny błąd, popełniany zwłaszcza przez osoby początkujące. Wrzucenie kilku oponek do tłuszczu uniemożliwi im swobodne unoszenie się na powierzchni gorącego tłuszczu, powodując ich zanurzenie, a w konsekwencji nadmierne nasączenie. Sekret idealnie puszystych i oponek tkwi także w odrobinie octu lub spirytusu. Wystarczy dodać je do smażenia, a ograniczą pochłanianie tłuszczu.

Pieczone oponki

Fani deserów, które nie są skąpane w tłuszczu, nie muszą wcale rezygnować z jedzenia miękkich pączków z dziurką. Wystarczy tradycyjne smażenie zastąpić piekarnikiem. Co ważne, sam przepis na oponki nie wymaga w tym przypadku żadnych modyfikacji.

Pieczone pączki serowe to zdrowsza wersja tego przysmaku

Jak upiec oponki w piekarniku, by ładnie wyrosły? Kluczowe jest włożenie ich do dobrze nagrzanego piekarnika. Optymalna temperatura powinna wynosić 200 st. C. Samo pieczenie trwa dość krótko, gdyż zamyka się w 8-10 minutach. W tym czasie dobrze jest zaglądać do nich od czasu do czasu. Dzięki temu na bieżąco będziemy kontrolować poziom zarumienienia.

Sprawdź również: