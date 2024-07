Kalafior jest warzywem o wielu właściwościach zdrowotnych i charakteryzuje się delikatnym, łagodnym smakiem. To właśnie dlatego można go wykorzystywać do różnych dań. Jest bogaty w witaminę C, która wspiera układ odpornościowy, a dodatkowo ma działanie przeciwutleniające. Zawiera też dużo witaminy K oraz błonnika.