Sprawdzony przepis na panierkę do ryb. Zawsze się udaje

Lekarze i dietetycy przekonują, że ryba to produkt, po który powinniśmy sięgać co najmniej raz w tygodniu. Z powodzeniem może ona zastąpić tłuste mięso i wzbogacić naszą dietę, stając się cennym źródłem białka, witamin i mikroelementów. Polacy pokochali ryby, szczególnie te w chrupiącej panierce, które jedzą z ziemniaczkami, frytkami i sałatką. Jak przygotować panierkę idealną, by ryba zawsze się nam udała?