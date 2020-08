Francuska zupa cebulowa

Do zupy cebulowej nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Jest aromatyczna i wyjątkowa w smaku, po prostu pyszna. Dodatek sera i grzanek wspaniale uzupełnia całość.

Zdjęcie Zniewalająco pyszna! /123RF/PICSEL

Składniki 3 cebule

1 mała czerwona cebulka

2 pory (białe części)

1 ząbek czosnku

1 trójkącik serka topionego, np. o smaku śmietankowym

1 marchewka

1 pietruszka

1 mały kawałek selera

1/2 szklanki startego sera

kilka kromek chleba

3 łyżki masła

4 ziarenka ziela angielskiego

1-2 listki laurowe

majeranek, tymianek

sól, pieprz

1. Cebule i pory kroimy w półtalarki, czosnek przeciskamy przez praskę lub kroimy drobno. Marchewkę, pietruszkę i seler kroimy w drobną kostkę.



2. Marchewkę, pietruszkę i seler podsmażamy w garnku kilka minut na łyżeczce masła, dodajemy cebule, pory i czosnek, smażymy wszystko razem ok. 5 minut, dodajemy ziele angielskie i listki laurowe, zalewamy 1,2 l wody i gotujemy na niewielkim ogniu ok. 40 minut pod przykryciem, pod koniec gotowania rozprowadzamy w zupie trójkącik serka i doprawiamy całość.



3. Zupę blendujemy na gładki krem. Kromki chleba smarujemy masłem i posypujemy obficie startym serem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekamy przez 3 minuty, aż ser zacznie się roztapiać.



4. Krem nakładamy na talerze, w każdym umieszczamy 1-2 grzanki, dekorujemy zieleniną (np. rozmarynem).