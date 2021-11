​Genialny patent. Mrożona ryba będzie smakowała jak świeża

Jak rozmrozić rybę?

Istnieje wiele sposobów na rozmrażanie ryby. Wśród najczęściej stosowanych i zalecanych, ale też stosunkowo powolnych, jest wyłożenie mrożonki na talerz lub włożenie jej do miski i umieszczenie naczynia w lodówce. W takim stanie mięso rozmraża się powoli (może to trwać nawet dobę!), ale nie traci swojej delikatności i struktury.

Szybkie rozmrażanie ryby wodą gazowaną

Jak rozmrozić rybę w krótszym czasie? Pod żadnym pozorem nie można mrożonki wkładać do gorącej wody! Taki zabieg nie tylko zniszczy strukturę, ale też zamknie aromat wewnątrz mięsa. Jeśli chcemy szybciej rozmrozić rybę, można włożyć ją do zimnej gazowanej wody.

Rozmrażanie ryby w mleku — ten smak zachwyca!

Innym sposobem rozmrażania ryby, jest zanurzenie jej w mleku. To doskonała metoda, która nie tylko pozwoli szybciej odtajeć mięsu, ale też sprawi, że ryba będzie smakowała jak świeża. Moczenie ryby w mleku przed jej ugotowaniem, upieczeniem czy usmażeniem to metoda stosowana przez wielu kucharzy. Dzięki temu można pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, a mięso staje się o wiele delikatniejsze i smaczniejsze. Jeśli, więc na Wigilię nie uda się zdobyć świeżego karpia, warto sięgnąć po mrożonego i włożyć go do mleka. Smak ryby oczaruje wszystkich gości.



W mleku można zanurzyć także świeże ryby, wielu kucharzy praktykuję tę metodę, by ich dania z ryby rozpływały się w ustach.

