Naprawdę trudno im się oprzeć! Nawet jeśli gołąbki nigdy nie należały do twoich ulubionych dań, szybko zmienisz zdanie. Te z delikatnego mięsa z indyczego udźca, podlane domowej roboty sosem pomidorowym, podbiją serce każdego smakosza już od pierwszego kęsa.

Zdjęcie Ślinka cieknie na sam widok

Gołąbki



Składniki 1/2 kg zmielonego udźca z indyka (- mięso najlepiej zmielić w domu)

szklanka kaszy jęczmiennej

główka kapusty

4 ząbki czosnku

Sos pomidorowy



Składniki 2 puszki pomidorów krojonych

1 cebula, najlepiej czerwona

2 ząbki czosnku

świeży koperek

pieprz, sól, 2 ziarenka ziela angielskiego, liść laurowy, majeranek

przyprawa do drobiu

otarta gałka muszkatołowa

olej lub inny tłuszcz do smażenia

Mięso mielimy, kaszę gotujemy zgodnie z przepisem na opakowaniu. W dużym naczyniu łączymy mielone mięso z ugotowaną kaszą i ryżem, dodajemy szczyptę soli, pieprz, koperek, po czym całość mieszamy.

Gotujemy kapustę do miękkości. Ugotowaną wyjmujemy z wody, studzimy, obrywamy zewnętrzne liście, którymi wykładamy denko dużego garnka. Z pozostałych ugotowanych liści i farszu formułujemy gołąbki i układamy jeden za drugim, dość ciasno, na liściach leżących na dnie.

Odstawiamy ok. 50 ml wody, pozostałej z gotowania kapusty, resztą zalewamy gołąbki, tak, by je niemalże przykryć. Dodajemy dwa ziarenka ziela angielskiego, dwa liście laurowe, rozdrobnione ząbki czosnku oraz szczyptę soli. Posypujemy majerankiem. Przykrywamy całość i dusimy do miękkości około 40-50 minut.

Przygotowujemy sos: na patelni rozgrzewamy tłuszcz, dodajemy cebulę pokrojoną w kostkę, dwa ząbki posiekanego czosnku, zalewamy zblendowanymi pomidorami z puszki, przyprawiamy solą, majerankiem i wlewamy 50 ml odstawionej wcześniej wody z gotowania kapusty. Całość mieszamy. W celu zagęszczenia sosu można dodać mielone siemię lniane. Gotowym sosem polewamy gołąbki, dekorujemy np. koperkiem.

Możemy zamiast przygotowania sosu, po prostu podsmażyć z obu stron gołąbki w tłuszczu na patelni.