Herbata, imbir, miód, cytryna, sok malinowy i dodatki... Nie ma mowy, by ten zestaw nie zadziałał rozgrzewająco. Napój przywraca utracone ciepło, stawia na nogi przeziębionych, wspaniale smakuje, pomaga też budować odporność.

Zdjęcie Herbatka "wieloskładnikowa" fantastycznie smakuje i rozgrzewa /123RF/PICSEL

Składniki 1 torebka dobrej jakościowo czarnej herbaty

1 łyżka startej skórki z cytryny lub limonki

1 łyżka startej skórki z pomarańczy

kilka malin (mogą być mrożone)

kilka plasterków imbiru

2-3 goździki

2 łyżki miodu

2 łyżki soku z malin (najlepiej domowego)

listki mięty (opcjonalnie)

1 gwiazdka anyżu

odrobina cynamonu

1. W dzbanku umieszczamy saszetkę herbaty, zalewamy wrzątkiem, zaparzamy. Po ok. 5 minutach dodajemy goździki, gwiazdkę anyżu, plasterki imbiru i maliny, przykrywamy spodeczkiem i odstawiamy całość na 5 minut. Po tym czasie wyjmujemy saszetkę oraz goździki i anyż.



2. Starte skórki z cytryny i pomarańczy dodajemy do herbatki. Zostawiamy je tam na ok. 3 minuty, po czym wyciągamy. Na koniec dodajemy sok, miód, cynamon, mieszamy. Herbata jest gotowa do wypicia.