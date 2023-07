Hitowy deser z czasów PRL - Ewa Wachowicz ma przepis na krem sułtański

Najpopularniejsze dania czasów PRL były nazwami osadzone gdzieś za granicą. A to fasolka po bretońsku, a to ryba po grecku, śledź po japońsku czy właśnie krem sułtański. Czemu sułtański - od rodzynek sułtańskich, luksusowego dodatku do deserów. Jak zrobić deser, który stał się jednym z głównych bohaterów filmu "Dziewczyny do wzięcia"?

Zdjęcie Ewa Wachowicz - przepis na krem sułtański / materiały prasowe