Rodzynki moczymy w rumie przez co najmniej kilka godzin. Mąkę mieszamy z cukrem i drożdżami. Mleko lekko podgrzewamy, dodajemy do niego jajka, a następnie rozmącamy rózgą lub widelcem. Płyny dodajemy do suchych składników i wyrabiamy elastyczne ciasto. Na koniec dodajemy sól, rodzynki i pokrojone w kostkę jabłka. Ciasto ostawiamy na 30 minut, by podwoiło objętość. Wyrośnięte ciasto nabieramy łyżeczką i wrzucamy do rozgrzanego na 170-180 st. C. oleju. Podczas smażenia obracamy kuleczki, tak by przyrumieniły się z każdej strony. Gotowe pączki odsączamy na papierowym ręczniku.