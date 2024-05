Oto kwiaty, które są w stanie rozwijać się z pełnią mocą przez kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat w jednym miejscu. Nie przepadają więc za przesadzaniem, więc czynność ta powinna być ostatecznością, a nie odpowiedzią na pytanie: co zrobić, żeby piwonia kwitła .

Ważna jest także cierpliwość. Jeśli dopiero sadzisz te efektowne kwiaty, daj im czas. Piwonie zwykle zakwitają po dwóch lub trzech latach . Wtedy osiągają pełną dojrzałość i są w stanie czarować szykownym wyglądem. To normalne, że zbyt młode rośliny nie kwitną.

Głębokość sadzenia piwonii ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i kwitnienia. Jeśli cebule są sadzone zbyt płytko lub zbyt głęboko, mogą nie otrzymywać odpowiedniej ilości składników odżywczych , co z kolei negatywnie wpływa na ich zdolność wydawania kwiatów.

Zatem, jak głęboko sadzić piwonie? Upewnij się, że cebule zostaną umieszczone na głębokości 4-5 centymetrów. To zapewni im optymalne warunki do pobierania substancji pokarmowych. Rośliny nie przepadają też za towarzystwem innych gatunków. Nie sadź ich zwłaszcza w pobliżu drzew i krzewów, z którymi musiałby konkurować o wodę i życiodajne składniki.

Co zrobić, żeby piwonia kwitła? Stanowisko to podstawa

Warto zapamiętać zasadę, że cień nie służy tym dekoracyjnym roślinom. Piwonie najlepiej kwitną na stanowiskach dobrze oświetlonych . Powinny mieć dostęp do promieni słonecznych przez co najmniej 6-8 godzin dziennie. Umiejscowienie ich przy ścianach budynków, altanach i wysokich drzewach będzie skutkowało brakiem kwitnienia piwonii.

Azot to niezbędny składnik dla rozwoju roślin. Piwonie są jednak szczególnie wrażliwe na zbyt duże porcje tego pierwiastka. Przenawożenie azotem sprzyjać będzie bujnemu wzrostowi łodyg i liści kosztem kwitnienia. Zawsze wybieraj nawóz o zrównoważonym składzie, w którym znajdą się także fosfor i potas. W ten sposób właściwie zapanujesz nad składem gleby i zachęcisz piwonie do kwitnienia. Weź pod uwagę stosowanie naturalnych nawozów (np. z drożdży), które stanowią bezpieczną odpowiedź na pytanie, jak pobudzić piwonie do kwitnienia.