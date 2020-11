Hołubicie w pomidorowym sosie na procentach

Hołubicie to nic innego jak gołąbki faszerowane ziemniakami i kaszą (tyle dobra w jednym farszu!). Są znacznie delikatniejsze od swoich bardziej znanych braci. Nadzienie wręcz rozpływa się w ustach. Lubię podkręcać je leśnym smakiem rozmarynu i taplać w sosie pomidorowym na procentach, czyli na wódce, dzięki której zyskuje on pazura.

Czas przyrządzenia: 80 min Składniki dla: 4-6 porcji Składniki - gołąbki: 2⁄3 szklanki (130 g) kaszy gryczanej

450 g średniej wielkości mączystych ziemniaków, obranych i pokrojonych

1 szklanka (200 g) twarogu ze sklepu lub domowego oraz więcej do podania

2 łyżki (30 g) masła

1 duża biała cebula (200 g), posiekana

3 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę

1 łyżeczka posiekanego świeżego rozmarynu

1 średnia główka kapusty włoskiej (około 900 g)

popcorn z kaszy gryczanej

sól i świeżo zmielony czarny pieprz pepper Składniki - sos pomidorowy z wódką: 3 łyżki (45 g) masła

1 średnia cebula (150 g), posiekana

3 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę

1 łyżeczka posiekanego świeżego rozmarynu

3 łyżki koncentratu pomidorowego

¼ szklanki (60 ml) żubrówki ziołowej

1 puszka (400 g) krojonych pomidorów

½ szklanki (120 ml) śmietanki 30%

Sposób przygotowania:

Aby przygotować gołąbki, w średnim rondlu zagotuj 1 1/3 szklanki osolonej wody. Dodaj kaszę i gotuj pod przykryciem na wolnym ogniu przez 15 minut, aż wchłonie się cały płyn. Zdejmij z ognia i zostaw pod przykryciem.



Ugotuj ziemniaki w mocno osolonej wodzie do miękkości - 15-20 minut - a następnie odcedź. Rozgnieć ziemniaki na purée, dodaj twaróg i rozgnieć masę jeszcze raz. Wymieszaj z ugotowaną kaszą.



Na średniej patelni na średnim ogniu rozgrzej masło. Dodaj cebulę; smaż, mieszając od czasu do czasu, aż cebula się zeszkli - około 5 minut. Dodaj czosnek i rozmaryn; smaż, aż uwolni się aromat - mniej więcej minutę. Wymieszaj usmażoną cebulę z masą z ziemniaków i kaszy. Dopraw solą i pieprzem.



W dużym garnku ugotuj tyle wody, by przykryć kapustę. Włóż kapustę i gotuj, aż liście zmiękną - około 10 minut. Wyjmij ją z wody i odcedź. Oddziel od główki kapusty 10-12 liści w całości, odcinając grube i twarde łodygi.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 180°C. Na każdy liść kapusty nałóż 3 czubate łyżki nadzienia. Załóż prawą stronę liścia na środek, potem to samo zrób z lewą stroną. Złóż dolną część liścia - powstanie coś, co przypomina kopertę. Zwiń liść ku górze, by powstało zawiniątko z nadzieniem w środku. Pozostałe liście umieść na dnie naczynia do pieczenia (wykorzystuję do tego te brzydsze liście). Ciasno ułóż gołąbki w naczyniu.



Aby przygotować sos, w średnim rondlu rozgrzej masło. Dodaj cebulę wraz ze szczyptą soli i smaż, od czasu do czasu mieszając, do miękkości - 4-5 minut. Dodaj czosnek i rozmaryn; gotuj przez 30 sekund. Dodaj koncentrat pomidorowy i smaż, od czasu do czasu mieszając, aż koncentrat nabierze ciemnoczerwonego koloru i zacznie się robić brązowy na dnie garnka - 5-6 minut. Dodaj wódkę i wymieszaj, zeskrobując składniki z dna garnka. Dodaj pulpę pomidorową razem z sokiem i zagotuj. Blenderem ręcznym zblenduj mieszankę, a następnie dodaj śmietankę. Dopraw solą i pieprzem.



Polej gołąbki sosem. Piecz do miękkości - 15-20 minut.



Przed podaniem ułóż gołąbki na talerzach. Posyp popcornem z kaszy gryczanej i twarogiem.

Przepis pochodzi z książki "Rozkoszne. Wegetariańska uczta z polskimi smakami":