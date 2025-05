Americano - jesteś jak ta kawa: mocna, prosta, bez owijania w bawełnę

Jeśli twoim wyborem jest czarna kawa - bez mleka, bez cukru - jesteś osobą, która nie potrzebuje lukru, by przeżyć dzień. Cenisz prostotę, konkret i... nie masz cierpliwości do ludzi, którzy mówią „zaraz”, mając na myśli „w przyszłym roku”. Lubisz, gdy świat jest logiczny, a kawa gorąca. Bywasz nieco introwertyczna, ale to tylko dlatego, że twój mózg non stop pracuje - dokładnie tak, jak ekspres ciśnieniowy w poniedziałkowy poranek. Masz cięty język, ale dobre serce. I lubisz ciszę - poza dźwiękiem łyżeczki stukającej o filiżankę.

Cappuccino - estetka z duszą niedzielnego marzyciela

Piana, mleko, szczypta kakao - twój świat jest jak dobrze spienione cappuccino: estetyczny, harmonijny, nieco romantyczny. Jeśli wybierasz tę kawę, to prawdopodobnie jesteś osobą, która widzi w deszczu okazję do założenia ładnego płaszcza, a w kolejce do urzędu inspirację do przemyśleń egzystencjalnych. Masz talent do tworzenia przytulności wszędzie, gdzie się pojawisz - w mieszkaniu, w rozmowie, w grafiku. Uważasz, że życie jest zbyt krótkie, żeby pić brzydką kawę z plastikowego kubka. Masz duszę artysty, nawet jeśli twoje dzieła to perfekcyjnie dobrane emoji w wiadomości.

Espresso - kuloodporna minimalistka

Małe, mocne, intensywne - jak twoja osobowość. Espresso to wybór ludzi, którzy nie mają czasu na pierdoły, bo cały czas są w trybie „akcja”. Prawdopodobnie potrafisz zrobić pięć rzeczy na raz: planować wakacje, słuchać podcastu i jednocześnie wysyłać maile o 22:15. Twoi znajomi pytają, skąd masz tyle energii - odpowiedź brzmi: z życia, stresu i kofeiny. Jesteś nieco niecierpliwa, ale też niezwykle skuteczna. W relacjach: lojalna, ale z ciętą ripostą. Lubisz, jak coś działa - jak ekspres do espresso. A jak nie działa, to naprawiasz to sama. Albo wyrzucasz.

Mrożona kawa - urodzona buntowniczka i wulkan kontrastów

Jeśli pijesz mrożoną kawę nawet w lutym, to znak, że twoje wewnętrzne dziecko wciąż żyje, biega boso po kałużach i nie zna słowa „kompromis”. Jesteś osobą kreatywną, nieprzewidywalną i lekko szaloną - w dobrym, filmowym sensie. Twoi znajomi nigdy nie wiedzą, czy za chwilę wyskoczysz z pomysłem na nowy biznesem, zaczniesz robić biżuterię z makaronu, czy zapiszesz się na taniec brzucha. Twoja energia ma coś z TikToka, coś z jazzu i coś z niedokończonego marzenia o podróży do Peru. Kochasz życie i nie boisz się jego dziwnych smaków.

