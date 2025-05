Wybielający lakier Inglot Natural Origin Whitener to absolutny hit - neutralizuje żółte tony i sprawia, że paznokcie wyglądają świeżo, jak po profesjonalnym manicure. Produkt stał się prawdziwym bestsellerem po tym, jak pokazała go na swoich mediach społecznościowych Sylwia Butor. Po jej poleceniu zniknął z półek w mgnieniu oka, a wiele osób pokochało go za subtelny efekt zdrowych, zadbanych paznokci bez konieczności nakładania lakieru hybrydowego. Jeśli jeszcze nie masz go w swojej kosmetyczce, to koniecznie to zmień!