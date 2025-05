Ekstra-, intro- i... ambiwertycy

Na początku XX w. Carl G. Jung ukuł teorię, że ludzie dzielą się na dwie główne grupy: pobudzanych przez świat zewnętrzny (ekstrawertycy) i przez świat wewnętrzny (introwertycy). Predyspozycje, umiejętności społeczne, zasoby energii i zbudowane granice kształtują nasze preferencje co do fundamentów charakteru. Ekstrawertycy czują się wyśmienicie w towarzystwie ludzi, czerpią z kontaktów z innymi energię i przyjemność, wzbogaca ich poznawanie się i wymiana opinii. Kochają przebywać wśród innych.

Introwertycy to ich przeciwieństwo - główne zasoby energetyczne pobierają z czasu sam na sam ze sobą, posiadają jedną lub dwie bliskie osoby, które w zupełności im wystarczają, przebywanie w tłumie, wyjścia towarzyskie raczej ich wyczerpują niż dają radość i energię.

Wraz z rosnącą wiedzą o różnych typach osobowości, rozwojem technologii i możliwością dopasowywania się do różnych sytuacji i ludzi, teoria podziału na dwa główne typy wymienione powyżej odchodzi powoli do lamusa. Okazuje się bowiem, że statystycznie większość z nas ma w sobie coś zarówno z samotnika, jak i duszy towarzystwa. Jeśli trudno ci zakwalifikować się jednoznacznie do którejś z dwóch podstawowych grup, bardzo możliwe, że jesteś ambiwertykiem.

Korzyści i wady bycia ambiwertykiem

Ambiwertykiem określa się osobę, która jest w stanie dopasować się do tego, czego wymaga dana sytuacja i rozwinąć swoje umiejętności tak, by jak najlepiej się do niej dostosować, czerpiąc z niej jak najwięcej korzyści dla siebie i zjednując sympatię w towarzystwie czy w pracy. Ambiwertyk będzie czuł się w sytuacji towarzyskiej jak ryba w wodzie, błyszcząc wśród nowo poznanych osób i w kręgu swoich znajomych, ładując się pozytywną energią, ale nie powinien mieć problemu z docenieniem chwil spokoju we własnym towarzystwie, dzięki którym będzie cieszył się ciszą i samotnością.

W relacjach z innymi ambiwertyk będzie świetnie bawił się ze swoją drugą połówką na koncercie, ale podczas poważnych rozmów nie będzie stanowiło dla niego problemu wyciszenie się i uważne wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia bratnia dusza. Przyjaciel - ambiwertyk będzie szczególnie ceniony ze względu na swoją elastyczność i umiejętność odnalezienia się w różnych życiowych sytuacjach, kryzysach i przygodach. Kto nie chciałby mieć kompana do dobrej zabawy, ale także spokojnego słuchacza i pocieszyciela w jednym?

W jednym z badań Adama Granta odkryto, że ambiwertycy dzięki swoim zdolnościom są w stanie sprzedać o 51 proc. produktów więcej niż uważani za mistrzów w handlu - ekstrawertycy. W zawodach wymagających nawiązywania relacji z klientami, współpracownikami, menadżerami ambiwertycy będą cenieni za możliwość wyrażenia swojej opinii, brak przesadzonej ekscytacji, a jednocześnie za przebojowość w kontakcie bezpośrednim.

Jednak istnieją także wady przesadnego ambiwertyzmu - będąc niczym kameleon w zależności od miejsca, czasu, towarzystwa i sytuacji, może być trudno mieć poczucie, że na pewno dobrze zna się ambiwertyka. Bez konkretnych cech osobowości i dobrze ugruntowanego własnego zdania zagubiony ambiwertyk może być uznany za "sztucznego".

Jak sprawdzić, czy jest się ambiwertykiem?

W przypadku braku pewności co do swojego typu osobowości warto zastanowić się nad swoimi preferencjami i wykonać niewielki test. Wystarczy przeczytać wymienione poniżej dziewięć stwierdzeń opracowanych przez Forbes i zastanowić się, jak bardzo pasują.

1. Mogę wykonywać zadania samodzielnie lub w grupie. Nie mam zbyt wielu preferencji w żadną stronę.

2. Nie czuję się niekomfortowo w towarzystwie innych ludzi, ale jestem już zmęczony ciągłym przebywaniem wśród nich.

3. Bycie w centrum uwagi sprawia mi przyjemność, ale nie chcę, żeby taki stan trwał długo.

4. Niektórzy uważają, że jestem cicha/y, podczas gdy inni myślą, że jestem bardzo towarzyska.

5. Nie zawsze muszę się ruszać, ale zbyt dużo przestojów sprawia, że się nudzę.

6. Mogę zatracić się we własnych myślach równie łatwo, jak w rozmowie.

7. Pogawędki nie sprawiają, że czuję się niekomfortowo, ale bywają nudne.

8. Jeśli chodzi o zaufanie innym ludziom, czasami jestem sceptyczna/y, a czasami od razu poddaję się.

9. Jeśli spędzam zbyt dużo czasu sam/a, nudzę się, natomiast zbyt dużo czasu spędzanego z innymi ludźmi sprawia, że czuję się wyczerpana/y.

Jeśli każde z tych zdań mówi o tobie, z całą pewnością możesz mieć pewność, że zaliczasz się do ambiwertyków.

