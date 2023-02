Tłusty czwartek 2023. Przepis na faworki, który zachwyci domowników

Kuchnia Najlepszy tłuszcz do smażenia pączków. Będą rozpływały się w ustach Tłusty czwartek, który wypada w tym roku 16 lutego, jest prawdziwym świętem wszystkich łasuchów. Zgodnie z tradycją tego dnia zjada się niekończące się ilości słodkości, nie martwiąc się o kalorie. Sięgamy wtedy najczęściej po pączki i faworki.

Te ostatnie, według legendy, powstały zupełnie przez przypadek. Niedoświadczony cukiernik miał wrzucić omyłkowo do rozgrzanego oleju wąski pasek ciasta na pączki, który szybko zwinął się w kokardkę. Po wyłowieniu i posypaniu go cukrem pudrem okazało się, że smakuje wyśmienicie.

Dziś faworkami zajadamy się w okresie karnawału, nie wyobrażając sobie bez nich tłustego czwartku. Przygotowanie chrustów jest jednak dla wielu z nas niemałym wyzwaniem. Z pomocą nadchodzi Ewa Wachowicz. Jej przepis na chruściki sprawi, że te ciasteczka będą chrupiące i kruche, jak nigdy dotąd.

Przepis na faworki Ewy Wachowicz. Zwróć uwagę na te składniki

Do przygotowania chrustów z przepisu Ewy Wachowicz potrzebować będziemy:

400 g mąki,

8 żółtek,

4 jaja,

4 łyżki cukru pudru,

2 łyżki roztopionego masła,

1 kieliszek spirytusu,

1 łyżkę mleka,

mąkę do podsypania,

cukier puder z cynamonem do posypania.

Na początku przesiewamy mąkę. Kolejno dodajemy do niej jajka. "Do mojego chruściku dodaję 4 jajka i aż 8 żółtek" - instruuje Ewa Wachowicz, prawdziwy autorytet kulinarny. Nie martwmy się ewentualnym zmarnowaniem białka. Z powodzeniem wykorzystamy je kolejno do przygotowania bezy, którą ze smakiem zjedzą domownicy.

Odstawiamy na 20 minut pod przykryciem. Kolejno rozwałkowujemy, składamy na trzy i znów wałkujemy, tym razem bardzo cienko. Wykrawamy rąby, nacinamy, a potem przewijamy. Smażymy na smalcu lub klarowanym maśle. Na koniec posypujemy cukrem pudrem zmieszanym z cynamonem. Gotowe. Palce lizać!

