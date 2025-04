Pij przed snem, a schudniesz w nocy. Podkręca metabolizm i spala tłuszcz

Natalia Jabłońska

Wbrew pozorom nasz organizm intensywnie pracuje także nocą. Podczas snu dochodzi do regeneracji mózgu i innych narządów czy naprawy mięśni, a to wymaga energii i skutkuje spalaniem tkanki tłuszczowej. W zależności od tego, co dostarczymy do organizmu przed snem, możemy przyspieszyć lub spowolnić nasz metabolizm. Sprawdź, jakie napoje warto spożywać późnym wieczorem, by łatwiej chudnąć, a rano budzić się wypoczętym.