Niechcianych żółtych kwiatów z łatwością pozbędziemy się przy użyciu sody oczyszczonej - do litra wody wystarczy wsypać 5 łyżek sody. Po dokładnym rozmieszaniu płyn najlepiej przelać do butelki z atomizerem i spryskać nim mlecze i mniszki, uważając jednocześnie na trawę. Mieszanka skutecznie "wypali" rośliny. Płyn najlepiej zastosować przed spodziewanym deszczem, w przeciwnym razie po dobie należy samodzielnie wypłukać miejsca polane sodą, np. zraszając trawnik wodą z węża.

Innym skutecznym sposobem na pozbycie się niechcianych roślin z ogrodu jest użycie prostej mieszanki domowej roboty. Do szklanki wody należy dodać szklankę octu i odrobinę płynu do mycia naczyń, a następnie całość przelać do pojemnika z atomizerem. Roztworem wystarczy spryskać kwiaty i liście mleczy czy mniszków. Jeśli jeden zabieg nie wystarczy, następnego dnia trzeba go powtórzyć. Niechciane rośliny zmarnieją.