Zapomnij o kapryśnej hortensji

Jeśli masz ogród i choć raz próbowałaś z hortensją, wiesz, że potrafi być kapryśna. Raz za mało słońca, raz za dużo, raz woda za twarda, a innym razem gleba za mało kwaśna. Efekt? Zamiast spektakularnego kwitnienia - mizerny krzaczek i frustracja.

Ale spokojnie - istnieje alternatywa. I to nie byle jaka! Poznaj pieris japoński - zimozielony krzew, który przez cały rok zdobi ogród, kwitnie wiosną jak zaczarowany i... nie marudzi. Rośnie w cieniu, półcieniu i słońcu, wygląda jak z bajki i wcale nie wymaga doktoratu z ogrodnictwa.

Skąd się wziął ten cud?

Pieris japoński (łac. Pieris japonica) to krzew pochodzący z Azji Wschodniej - od wieków uprawiany w ogrodach Japonii, Chin i Tajwanu. W Europie zyskał popularność stosunkowo niedawno, ale szturmem podbija serca ogrodników.

Trudno się dziwić - jego delikatne, dzwonkowate kwiaty przypominają białe lub różowe konwalie i pojawiają się już w marcu, zwiastując wiosnę. Ale nie tylko kwiaty są jego ozdobą - przez cały rok pieris zachwyca błyszczącymi, zimozielonymi liśćmi oraz barwnymi młodymi przyrostami. To roślina, która naprawdę ma się czym pochwalić.

Pieris japonica, odmiana Katsura 123RF/PICSEL

Dlaczego pieris wygrywa z hortensją?

Po pierwsze - jest mniej wymagający. Nie trzeba go przycinać co sezon, nie obraża się za chwilowy brak wody i nie kaprysi, gdy słońce świeci odrobinę za mocno.

Po drugie - pieris to krzew zimozielony. Oznacza to, że zdobi ogród również zimą, kiedy większość roślin zasypia.

Po trzecie - jego sezon dekoracyjny trwa znacznie dłużej. Od kolorowych przyrostów wiosną, przez kwitnienie, aż po zimową obecność - pieris po prostu jest i wygląda dobrze. A do tego nie trzeba się z nim specjalnie cackać.

Wymagania i pielęgnacja - bułka z masłem

Pieris najlepiej rośnie w półcieniu, ale toleruje też zarówno pełne słońce (pod warunkiem, że nie jest palące), jak i cień. Idealne miejsce to zakątek ogrodu pod koroną drzewa, przy ścianie domu lub altany - tam, gdzie światło jest rozproszone, a podłoże nie wysycha zbyt szybko.

Gleba? Pieris lubi glebę lekko kwaśną, próchniczą, przepuszczalną i stale lekko wilgotną. Żadne błoto ani suchy piach - najlepiej sprawdzi się ziemia wzbogacona torfem kwaśnym lub gotowa mieszanka dla roślin wrzosowatych. I pamiętaj - pieris nie znosi przesuszania. Podlewaj regularnie, zwłaszcza po posadzeniu i podczas upałów. Ale z wyczuciem - nie zalewamy!

Cięcie? Minimum. Wystarczy po kwitnieniu delikatnie przyciąć pędy, by zachęcić roślinę do zagęszczania i nadać jej ładny kształt. Można też usunąć przekwitłe kwiatostany i lekko prześwietlić koronę. Zero stresu i wielkich zabiegów pielęgnacyjnych.

Nawożenie - pieris lubi być dokarmiany. Od wiosny do połowy lata warto regularnie (co 4-6 tygodni) zasilać pierisa nawozem do roślin kwasolubnych. Ale jeśli jesteś fanem eko ogrodu, możesz sięgnąć po naturalne metody: fusy z kawy, kompost z igliwia, rozcieńczony napar z pokrzywy. Ostatnie nawożenie najlepiej wykonać do końca lipca - później niech roślina spokojnie szykuje się do zimowego odpoczynku.

Pieris japonica wygląda jak ogromna konwalia. Doskonale nadaje się też na żywopłoty 123RF/PICSEL

Prawdziwa perełka wśród roślin ozdobnych

Odmiana Pieris japonica 'Variegata' to zdecydowanie roślina, w którą warto zainwestować. To, co przyciąga wzrok od razu, to dwukolorowe liście - ciemnozielone z kremowobiałym, nieregularnym obrzeżeniem. Wyglądają elegancko przez cały rok, a wiosną robi się jeszcze ciekawiej, bo z krzewu wystrzeliwują młode przyrosty w odcieniach czerwieni i różu, a chwilę później - dzwonkowate kwiaty przypominające konwalie. Czysta magia, a nie krzew!

Z kim pieris dogada się w ogrodzie?

To nie tylko solista, ale i świetny członek ogrodowego zespołu. Dzięki swoim wymaganiom świetnie odnajduje się w towarzystwie innych roślin kwasolubnych. Możesz stworzyć z nim efektowne rabaty, które cieszą oko przez cały rok. Oto kilka najlepszych towarzyszy dla pierisa:

wrzosy i wrzośce - pięknie uzupełniają pierisa, a dzięki różnym porom kwitnienia rabata nigdy nie wygląda pusto

różaneczniki i azalie - te rośliny to ogrodowy dream team. Podobne wymagania i wspólne kwitnienie wiosną dają spektakularny efekt

hosty - ich duże, dekoracyjne liście stanowią doskonałe tło dla delikatnych, błyszczących liści pierisa

paprocie - dodają naturalności i miękkości, świetnie wpisują się w półcieniste zakątki

żurawki - kolorowe liście żurawek tworzą kontrast z zimozieloną formą pierisa, dodając rabacie energii.

Warto też pomyśleć o strukturze - sadź wyższe krzewy z tyłu, a pierisa jako średnioplanowego bohatera rabaty. Może rosnąć zarówno w gruncie, jak i w dużych donicach na tarasie. W każdej wersji będzie wyglądał dobrze - to taki modny, ale bezpretensjonalny krzew.

Jak stworzyć aranżację z pierisem?

Marzy ci się rabata, która wygląda dobrze non stop? Zacznij od pierisa jako głównego elementu. Wokół niego posadź kilka kęp wrzosów lub wrzośców, dorzuć dla kontrastu żurawki i tło z hosty. W półcieniu możesz dorzucić paprocie, a w bardziej nasłonecznionym miejscu - miniaturowe azalie.

Efekt? Bajkowy zakątek w ogrodzie, który zachwyca różnorodnością, a jednocześnie jest spójny i... odporny na Twoje ewentualne zapominalstwo w podlewaniu.

Jeśli szukasz krzewu, który będzie ozdobą twojego ogrodu przez dwanaście miesięcy w roku, a przy tym nie przyprawi cię o ogrodniczy ból głowy - pieris japoński to strzał w dziesiątkę. Zaproś go do swojego ogrodu, a już nigdy nie zatęsknisz za humorzastą hortensją.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL