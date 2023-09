Spis treści: 01 Dlaczego warto jeść buraki?

02 Przepis na doskonałe zasmażane buraczki do obiadu

03 Buraczki do słoiczka na zimę. Prosty przepis

Dlaczego warto jeść buraki?

Buraki to smaczne i pożywne warzywo, które warto włączyć do codziennej diety. Są one bogatym źródłem licznych witamin (B1, C, A), minerałów i antyoksydantów, dzięki czemu ich regularne spożywanie wzmacnia odporność człowieka, korzystnie wpływa na układ trawienny, a także zapobiega powstawaniu wielu chorób w tym nowotworów. Poza tym buraki:

obniżają ciśnienie,

stymulują produkcję czerwonych krwinek,

obniżają poziom złego cholesterolu,

pomagają usunąć toksyny z organizmu,

odkwaszają organizm,

likwidują zgagę,

chronią komórki przed wolnymi rodnikami.

Buraki są niskokaloryczne, a zawarty w nich błonnik zmniejsza apetyt, dzięki czemu warzywo to doskonale wspomaga utratę wagi. Dodatkowo ma ono wszechstronne zastosowanie w kuchni, a sposobów na przyrządzenie buraków jest naprawdę wiele.

Przepis na doskonałe zasmażane buraczki do obiadu

Przygotowanie zasmażanych buraczków do obiadu jest bardzo proste. Do przyrządzenia czterech porcji potrzebujemy około:

1 kg buraków

1 jabłko

1 cebula

3 łyżki śmietany

1 łyżka mąki pszennej

1-2 łyżki masła

sól, pieprz

Buraki gotujemy w skórce do miękkości, następnie studzimy, obieramy i ścieramy je na tarce o dużych oczkach. Cebulkę kroimy w drobną kosteczkę i smażymy na maśle do zarumienienia. Następnie dodajemy łyżkę mąki i mieszamy. Na patelnię dokładamy starte buraki, a także starte jabłko. Podsmażamy kilka minut, dodając sól, cukier oraz trzy łyżki śmietany.

Buraki zasmażane zawsze pasują do mięs

Buraczki do słoiczka na zimę. Prosty przepis

Z kolei buraki do słoiczka przygotowuje się w nieco inny sposób. 1 kg buraków wystarczy wtedy na około 1-litrowy słoik, dlatego, jeśli chcemy wykonać dużą ilość buraków na zimę, musimy ugotować odpowiednio więcej buraków.

Do przygotowania buraków na zimę potrzebujemy:

1 kg buraków,

40 g cukru,

40 ml octu spirytusowego 10 %

1 łyżeczkę soli kamiennej

Buraki gotujemy do miękkości, następnie studzimy i obieramy ze skórki. Ścieramy je na grubych oczkach, a następnie wsypujemy do nich cukier i sól. Wszystko zalewamy octem spirytusowym i dokładnie mieszamy. Tak przygotowane buraczki są gotowe do przełożenia do słoików. Przed odłożeniem ich do piwnicy, tak jak wszelkie inne przetwory, należy najpierw je zapasteryzować.

Przygotowanie buraków do słoika jest bardzo proste

