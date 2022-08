Spis treści: 01 Pasteryzowanie w piekarniku a garnku

02 Jak pasteryzować w piekarniku?

03 Pasteryzowanie w piekarniku: Jak długo?

04 Pasteryzowanie w piekarniku elektrycznym: Zalety

05 Pasteryzacja w piekarniku z termoobiegiem: ile stopni?

06 Co można pasteryzować w piekarniku?

07 Pasteryzowanie w piekarniku słoików z mięsem

08 Pasteryzowanie w piekarniku ogórków

09 Jak pasteryzować w piekarniku przecier pomidorowy?

10 Pasteryzowanie w piekarniku kompotów

11 Pasteryzacja w piekarniku: o czym pamiętać?

Pasteryzowanie w piekarniku a garnku

Wybór sposobu pasteryzacji zależy tak naprawdę tylko od naszych możliwości i upodobań - pasteryzacja na sucho uchodzi za "czystszą", ale za to powinna trwać kilka minut dłużej, niż ta na mokro.

Istnieje również metoda pasteryzowania przetworów w piekarniku z wodą. Słoiki kładzie się na blasze z niewielką ilością zimnej wody i pasteryzuje ok. 20 minut w 130 stopniach C.

Jak pasteryzować w piekarniku?

Pasteryzowanie w piekarniku: Jak długo?

Pasteryzowanie w piekarniku powinno trwać ok. 30 minut, chyba że w przepisie, z którego korzystamy stoi inaczej. Po tym czasie należy wyłączyć grzanie i pozostawić jeszcze słoiki w piekarniku na kolejne 20-30 minut. Następnie wyjmujemy słoiki i ustawiamy je do góry dnem, aż do wystygnięcia.

Pasteryzowanie w piekarniku elektrycznym: Zalety

Pasteryzacja w piekarniku elektrycznym ma dużo zalet, główną jest możliwość zachowania porządku i pasteryzacji naraz nawet kilkunastu słoików. Zabieg ten to także świetny sposób na pozbycie się groźnych drobnoustrojów i zahamowanie rozwoju bakterii, które w większości giną w wysokiej temperaturze. Dzięki temu pasteryzowane w ten sposób konfitury, kompoty, a nawet dania z mięsem nie psują się i możemy zjeść je bezpiecznie jesienią lub zimą.

Pasteryzacja w piekarniku z termoobiegiem: ile stopni?

Warzywa, owoce czy mięsa pasteryzować możemy także w piekarniku z termoobiegiem - w temperaturze 120 st. C przez około 20 minut. Po tym czasie należy pozostawić otwarte drzwiczki piekarnika i pozwolić słoikom stygnąć przez około 30 minut.

Zdjęcie Warzywa i owoce pasteryzować można metodą "na sucho" lub "na mokro" / Beata Zawrzel / Reporter

Co można pasteryzować w piekarniku?

W piekarniku pasteryzować można większość produktów, których smak i walory zdrowotne chcemy zachować na chłodniejsze dni:

warzywa: ogórki, buraki, papryka, grzyby

owoce i owocowe kompoty

mięsa

Pasteryzowanie w piekarniku słoików z mięsem

Mięso, które chcemy zapasteryzować, powinno być wcześniej upieczone, usmażone lub ugotowane. Słoiki z mięsem pasteryzujemy przez trzy dni - pierwszego dnia przez 60 minut w temperaturze 130 st. C, drugiego dnia przez 40 minut, a trzeciego dnia przez 30 minut - w takiej samej temperaturze.

Zdjęcie Pasteryzacja, nazywana inaczej wekowaniem, jest jednym ze sposobów konserwacji / 123RF/PICSEL

Pasteryzowanie w piekarniku ogórków

By przygotować przetwory z ogórków, należy zalać je gorącą zalewą octową, zakręcić słoiki i wstawić do zimnego piekarnika. Małe słoiki pasteryzuje się w temperaturze 130 st. C przez około 20 minut, a większe 30 minut. Następnie należy zostawić je w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami nawet na około 30 minut.

Jak pasteryzować w piekarniku przecier pomidorowy?

W piekarniku z powodzeniem pasteryzować możemy także domowy przecier pomidorowy. Słoiki z przecierem należy wstawić do zimnego piekarnika i pasteryzować około 30-40 minut w temperaturze 125-130 st. C. Czas pasteryzacji zależy zawsze od wielkości słoików - mniejsze pojemności można pasteryzować krócej.

Pasteryzowanie w piekarniku kompotów

W piekarniku możemy zapasteryzować także kompoty, np. w butelkach z korkami. Takie butelki należy porządnie wyparzyć (również korki!), a następnie wlać do nich kompot i pasteryzować około 30 minut w temperaturze 130 st. C.

Pasteryzacja w piekarniku: o czym pamiętać?

Pasteryzacja na sucho to dość prosty i bezpieczny sposób konserwowania żywności, ale, by została przeprowadzona właściwie, warto przestrzegać kilku zasad:

do pasteryzowania w piekarniku należy używać zawsze słoików typu twist-off, słoiki i nakrętki powinny być gładkie i pozbawione uszkodzeń

słoiki i nakrętki powinny być gładkie i pozbawione uszkodzeń do pasteryzacji na sucho nie należy stosować weków, zamykanych gumą lub uszczelką - te pod wpływem wysokiej temperatury mogą ulec zniszczeniu

nie należy stosować weków, zamykanych gumą lub uszczelką - te pod wpływem wysokiej temperatury mogą ulec zniszczeniu słoików nie zapełniamy przetworami po brzegi - należy zostawić około 2 cm wolnego miejsca

- należy zostawić około 2 cm wolnego miejsca jeżeli słoiki z przetworami są zimne, możemy włożyć je do chłodnego piekarnika - te lekko ciepłe wstawiamy do nagrzanego.

