Jajka przepiórcze w awokado

Zapiekane jajka w awokado to dobrze znana propozycja śniadania lub kolacji na ciepło. Najlepiej wykorzystać to tego zdrowe jajeczka przepiórcze (jajka kurze zwykle nie mieszczą się w awokado i trzeba odlewać białka).

Zdjęcie Połówki awokado z dodatkami pięknie się prezentują na stole /123RF/PICSEL

Składniki 1 awokado

4 jajka przepiórcze

sól, pieprz

2-3 plasterki boczku (opcjonalnie)

świeży koperek

Obieramy awokado (można też zostawić skórkę) i wyjmujemy pestki. Do wgłębień wbijamy jajka, posypujemy je niewielką ilością soli i pieprzu.



Owoce wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i zapiekamy ok. 12-15 min. aż białka jajek będą ścięte. W tym czasie podsmażamy na patelni boczek pokrojony w kostkę. Upieczone awokado ozdabiamy szczypiorkiem, dodajemy boczek (można dodać też paprykę lub pomidory). Zjadamy na ciepło.