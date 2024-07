Niestety, nierzadko zdarza się, że cena słodkości skutecznie zniechęca do ich zakupu. W niektórych miejscach za jagodziankę trzeba zapłacić nawet 20-30 zł .

Dlaczego te pyszności potrafią być tak drogie? Ma to związek z wieloma czynnikami – kosztami produkcyjnymi, aktualnymi trendami, a także renomą danego miejsca . W bardziej popularnych piekarniach i cukierniach oferujących wysokiej jakości wyroby zapłacimy za jagodziankę więcej niż, na przykład, w dyskoncie.

Na szczęście istnieje sposób, by zaoszczędzić nieco grosza i nadal rozkoszować się pysznym smakiem jagodzianek . Wystarczy przygotować je w zaciszu własnej kuchni.

Chcąc upiec doskonałe, domowe jagodzianki , musisz rozpocząć od przygotowania odpowiedniej ilości składników . Do ich przyrządzenia będą potrzebne:

Co ważne – do jagodzianek najlepiej jest użyć świeżych jagód , na które sezon zaczyna się zwykle pod koniec czerwca. Jeśli nie masz świeżych, możesz użyć mrożonych .

Przepis na jagodzianki nie jest zbyt skomplikowany. Należy jedynie dokładnie odmierzać składniki i zadbać o prawidłowe ustawienia piekarnika. Co ważne - przed przystąpieniem do przygotowywania słodkości, należy doprowadzić jajka, masło, mleko oraz drożdże (jeśli używasz świeżych) do temperatury pokojowej.