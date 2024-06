Jagodzianki od Magdy Gessler znów na językach. Szokują ceną. „Z kosmosu, dla elity”

W ubiegłym roku o jagodziankach od Magdy Gessler było szczególnie głośno. Głównie z uwagi na ich ceny. W warszawskim lokalu kosztowały bowiem wówczas 28 złotych . Już wtedy wielu internautów zauważało, że to sporo. Aż do teraz.

Tiktoker, dzieląc się swoją relacją z wypadu na jagodzianki od Magdy Gessler, przekazał internautom również ich tegoroczną cenę. Za przysmak w lokalu restauratorki należy zapłacić dziś 31 złotych. Wielu internautów, podkreślając, że rozumieją wszelkie koszty produkcji, wciąż uważa, że to za dużo. "Już lepiej sobie samemu zrobić i wyjdzie o połowę taniej...", "To ceny z kosmosu, dla elity", "Na pewno można znaleźć tańsze i równie pyszne", "Sorry, ale nikt mi nie powie, że to jest normalna cena za bułkę z jagodami" - czytamy w komentarzach.