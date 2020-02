Jak zrobić syrop z cebuli?

Przedstawiamy babciny sposób na rozprawienie się z przeziębieniem - takim, które dopiero zaczyna się rozkręcać oraz tym, które się przedłuża. Wykonanie syropu nie jest szczególnie trudne ani pracochłonne. Powstaje on ze składników znajdujących się niemal w każdym domu.

Zdjęcie Syrop z cebuli to naturalny środek na przeziębienie /123RF/PICSEL

Do przyrządzenia syropu potrzebować będziemy dwóch średniej wielkości cebul. Obieramy je, myjemy i kroimy w krążki. Układamy w czystym, uprzednio wyparzonym i dobrze wysuszonym słoiku, a następnie zasypujemy cukrem - proporcje ustala się zwykle "na oko".

Zostawiamy zasypane cebule w słoiku na około 12 godzin - można na krócej, ale to czas optymalny. Wtedy cebule powinny już puścić leczniczy sok, który w połączeniu ze słodem stworzy syrop. Tak powstały płyn przecedzamy (by pozbyć się cebulowych kawałków) przy pomocy gazy lub gęstego sita i przelewamy do ciemnej buteleczki. Syrop należy spożyć przed upływem dwóch tygodni.



Dawkowanie: w razie choroby zażywamy miksturę dwa bądź trzy razy dziennie (po łyżce stołowej). Dzieci w wieku przedszkolnym powinny zazywać nie więcej niż pół łyżeczki (małej), raz lub dwa razy dziennie, zwłaszcza, jeśli piją wyrób po raz pierwszy. Prawdopodobnie im nie zasmakuje, więc trzeba być przygotowanym i na taką ewentualność. Starszaki mogą pić łyżezkę syropu raz lub dwa razy dziennie. Z uwagi na jego wykrztuśne właściwości podajemy go w ciągu dnia, a nie przed snem.



Nie powinien być spożywany przez niemowlęta ani przez małe dzieci. Nie nadaje się też dla pacjentów z problemami trawiennymi, ponieważ u tych wszystkich osób "uderzy" w wątrobę. Kobiety w ciąży przed rozpoczęciem takiej kuracji powinny skonsultować się ze swoim lekarzem.