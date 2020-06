Znudziły ci się tradycyjne mielone? Polecamy przepis na pyszne kotleciki z ryżu i jajek, które przygotujesz błyskawicznie. Rodzina będzie zachwycona!

Zdjęcie Jarskie kotleciki z ziołami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 30 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 1 woreczek ryżu

masło

olej

4 jajka

1 cebula

1-2 ząbki czosnku

1/2 pęczka koperku lub natki

kilka łyżek bułki tartej

sól, pieprz

curry

Sposób przygotowania:

1. Ryż wrzuć na osolony wrzątek i ugotuj według przepisu na opakowaniu. Odlej, ostudź, przełóż do miski.

2. Ugotuj na twardo dwa jajka. Obierz je, posiekaj w kostkę i dodaj do ryżu. Posiekaj drobno i przesmaż na łyżce masła cebulę. Dodaj do ryżu z jajkami. Czosnek przeciśnij przez praskę lub również obierz i posiekaj. Dodaj do ryżu, wymieszaj. Koperek lub natkę opłucz, osusz, poszatkuj. Wsyp do masy na kotleciki.

3. Na koniec dodaj pozostałe surowe jajka oraz 3-4 łyżki bułki tartej. Wyrób starannie masę na kotlety (będzie się lekko lepiła). Dopraw ją do smaku solą, pieprzem oraz curry. Formuj kotlety. Smaż na oleju po kilka minut z każdej strony.