Domowe krówki z mleka skondensowanego

Intensywnie mleczny smak, kruche na zewnątrz i przyjemnie ciągnące się w środku. Domowe krówki to słodki deser, który przygotujemy na bazie kilku prostych składników. Wygląda niepozornie, ale zachwyca smakiem nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

Składniki:

500 ml mleka skondensowanego niesłodzonego

250 g cukru

100 g masła

20 g cukru waniliowego

Przygotowanie:

Podane w przepisie składniki umieszczamy w garnku lub rondelku z możliwie jak najgrubszym dnem. Taki zabieg ograniczy ryzyko przywierania oraz przypalania się masy. Mleko, masło, cukier zwykły oraz waniliowy gotujemy na niewielkim ogniu do uzyskania konsystencji gęstego budyniu. Całość najlepiej mieszać za pomocą metalowej łyżki. Kiedy zawartość garnka nabierze beżowego koloru, wylewamy ją do kwadratowej foremki wyłożonej przezroczystą folią spożywczą. Delikatnie potrząsamy, by pozbyć się bąbelków powietrza, a następnie pozostawiamy na blacie do całkowitego ostygnięcia. Gdy masa krówkowa będzie już chłodna, wkładamy ją na 8-10 godzin do lodówki. Dzięki temu nabierze bardziej zbitej konsystencji. Po upływie wyznaczonego czasu delikatnie kroimy masę za pomocą ostrego noża, a następnie każdą krówkę zawijamy w ozdobny papierek lub kawałki papieru do pieczenia. Krówkami zajadamy się od razu po przygotowaniu lub przechowujemy je w lodówce. Im dłużej poleżą, tym bardziej kruche się staną. Smacznego!

Hiszpańskie café bombón

Obco brzmiąca nazwa natychmiast przyciąga wzrok miłośników kawy. Być może jest to propozycja podania ulubionego napoju, z którą nie mieli wcześniej od czynienia. Café bombón to nic innego jak tradycyjne espresso podane z dodatkiem mocno słodkiego mleka skondensowanego. Drugi człon nazwy bombón oznacza czekoladkę lub pralinkę, co doskonale oddaje charakter napoju.

Zdjęcie Jak przygotować hiszpańską kawę z mlekiem skondensowanym? / 123RF/PICSEL

Składniki:

60 ml podwójnego espresso

60 ml mleka skondensowanego słodzonego

Przygotowanie:

Do niewielkiej i przezroczystej szklanki wlewamy porcję mleka skondensowanego. W kolejnym kroku ostrożnie dolewamy kawę, pilnując, by nie doszło do pomieszania warstw. Opcjonalnie możemy udekorować przysmak odrobiną domowej bitej śmietany lub spienionym mlekiem. Napój podajemy na ciepło. Smacznego!

Oryginalny przepis na café bombón zakłada trzymanie się proporcji kawy i mleka w stosunku 1:1. Jeśli jednak nie jesteśmy zwolennikami takiej dawki słodyczy, możemy swobodnie modyfikować zalecenia. Intensywną słodkość zmniejszymy zalewając jedną porcję mleka dwiema porcjami kawy.

Tres leches - ciasto potrójnie mleczne

Mieszkańcy gorących krajów latynoskich rozsmakowali się w cieście nazywanym potocznie tres leches, czyli potrójnie mlecznym. Jego sekretem jest niesamowicie delikatny i rozpływający się w ustach biszkopt, nasączony po pieczeniu trzema rodzajami mleka. Wyjątkowość przepisu tkwi w prostocie, którą podbija jedynie dekoracja z ubitej śmietany oraz sezonowych owoców. Trudno przejść obojętnie obok takiego połączenia.

Składniki na biszkopt:

250 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

¼ łyżeczki sody

5 dużych jajek

100 g miękkiego masła

200 g cukru

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

70 ml mleka

Składniki na poncz:

1/2 szklanki śmietanki 30%

300 g mleka skondensowanego słodzonego

250 g mleka skondensowanego niesłodzonego

Dodatkowo:

375 g śmietanki 30%,

1 łyżka cukru pudru,

500 g ulubionych owoców,

szczypta cynamonu.

Przygotowanie:

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 170-180 st. C, a następnie tortownicę o średnicy 26 cm wykładamy papierem do pieczenia. Mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą przesiewamy do czystej miski. Miękkie masło wkładamy do misy miksera, dodajemy jajka, ekstrakt waniliowy i ucieramy na gładką masę. W kolejnym kroku pojedynczo dodajemy żółtka i mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Do masy dolewamy mleko i miksujemy na wolnych obrotach. Na pierwszy rzut oka ciasto może wyglądać na zwarzoną, jednak to naturalne zachowanie składników. Następnie do mokrych składników dodajemy sypkie i krótko mieszamy. Na sam koniec przechodzimy do ubicia sztywnej piany z białek, którą delikatnie musimy wmieszać do ciasta. Masę przekładamy do formy, wstawiamy do piekarnika i pieczemy przez ok. 35-40 minut, do uzyskania suchego patyczka. Po upływie wyznaczonego czasu pozostawiamy biszkopt do ostudzenia przez 15 minut. W misce mieszamy ze sobą śmietankę, mleko oraz oba mleka skondensowane - słodzone i niesłodzone. Tym sposobem otrzymujemy nasączenie do ciasta. Przestudzone, ale delikatnie ciepłe ciasto przekładamy na paterę, gęsto nakłuwamy patyczkiem do szaszłyków i stopniowo polewamy mleczną mieszanką. Tak przygotowane wkładamy do lodówki na 2-3 godziny. W ostatnim etapie ubijamy na sztywno śmietanę kremówkę, wykładamy na wierzch schłodzonego ciasta, posypujemy cynamonem i dekorujemy ulubionymi owocami. Smacznego!

