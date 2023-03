Spis treści: 01 Na co pomagają banany?

02 Czy banany można jeść na śniadanie?

03 Czy banany można jeść codziennie?

04 O jakiej porze dnia najlepiej jeść banany?

Na co pomagają banany?

Banany skrywają w sobie wiele cennych witamin i minerałów. Za sprawą potasu normalizują poziom ciśnienia krwi oraz łagodzą napięcie w żyłach i tętnicach. Co więcej, w bananie znajdziemy wiele przeciwutleniaczy oraz karotenoidów, które mogą pomóc w walce z dolegliwościami w obrębie oka - ślepotą nocną, zaćmą czy jaskrą.

Bogate w magnez owoce sprawdzają się także w walce z bólami miesiączkowymi, gdyż rozluźniają mięśnie. Zawarta w bananach witamina B6 pomaga złagodzić ból oraz wyregulować cykle miesiączkowe.

Wiele osób sięga jednak po banany na czczo, używając ich jako bazy do przygotowania pierwszego posiłku w ciągu dnia. Czy banany można jeść na śniadanie? Jak się okazuje, nie jest to tak oczywiste. "Nie każdy powinien zaczynać dzień od tego owocu" - podkreśla dietetyk dr Daryk Gioffre.

Zdjęcie Czy banany można jeść na śniadanie? Jak się okazuje, nie jest to tak oczywiste / 123RF/PICSEL

Szybka przekąska, podstawowy składnik bananowego chlebka, aż w końcu baza ulubionego koktajlu. Banany towarzyszą nam na co dzień w kuchni, będąc nie tylko smacznym owocem, ale również źródłem wartościowych witamin:

C

B6

A

E

K

Co więcej, w swoim składzie posiadają także wapń, fosfor, magnez, potas i sód, przez co są nieocenionym wsparciem w walce z anemią czy różnego rodzaju zwyrodnieniami. Co dzieje się z organizmem kiedy jemy banany? Owoce wpływają na obniżenie poziomu złego cholesterolu, a zawarty w nich potas pozytywnie wpływa na profilaktykę dotyczącą miażdżycy, ataków serca i udaru.

Czy banany można jeść na śniadanie?

Mimo iż banany są dla wielu podstawą śniadań, owoce znalazły się na liście produktów, po które nie powinniśmy sięgać przy okazji przygotowywania pierwszego posiłku w ciągu dnia. Problemem ma być spora zawartość cukru, którego ilość zależy od stopnia dojrzałości owocu. Im bardziej dojrzały banan, tym więcej cukru posiada w swoim składzie. Najsłodsze są te owoce, na skórce których pojawiły się brązowe plamki. Znajduje się w nich ok. 25 g cukru na 100 g owocu. Te z zielonkawą skórką mają ok. 10 g cukru na 100 g owocu.

Banany rujnują dietę. Wydaje nam się, że są zdrowe, ale jest to tylko w połowie prawda podkreśla dr Daryk Gioffre

Banany dają szybkie uczucie sytości, jednak nie są w stanie utrzymać tego efektu przez dłuższy czas. Zawarty w nich cukier trafia do krwi dając zastrzyk energii, jednak jej poziom szybko opada, a wraz z nim pojawia się uczucie głodu, a niekiedy również zmęczenie. "Ponieważ banany mają bardzo niską zawartość tłuszczu i białka, większość kalorii w bananach pochodzi z węglowodanów. Jeśli śniadanie lub przekąska składa się tylko z banana, może się okazać, że zaraz po jedzeniu poczujesz niedosyt lub nadal będziesz głodny" - tłumaczy dietetyk Amber Pankonin w rozmowie z portalem Eat This, Not That.

Czy banany można jeść codziennie?

Eksperci nie mają dobrych wieści. Pewne skutki uboczne może spowodować również codzienne jedzenie bananów. Szczególnie narażone są na nie osoby z wysokim poziomem potasu lub chorobami nerek. Codzienne spożywanie bogatego w potas owocu może doprowadzić do jego nadmiaru w naszym organizmie.

"Osoby z wysokim poziomem potasu mogą również cierpieć na choroby nerek lub mieć problemy z nerkami. Ograniczenie niektórych pokarmów o wysokiej zawartości potasu (takich jak banany, pomarańcze, arbuz itp.) może pomóc poczuć się lepiej i zapobiec postępowi choroby" - wyjaśnia dietetyk Sylvia Melendez-Klinger w rozmowie z Eat This, Not That.

Zdjęcie Banany są podstawą wielu śniadań. Czy można je wtedy jeść? / 123RF/PICSEL

O jakiej porze dnia najlepiej jeść banany?

To nie oznacza jednak, iż banany powinny całkowicie zniknąć z naszej diety. Warto sięgać po nie w określonych momentach dnia. Banana najlepiej jeść w ramach drugiego śniadania lub przekąski. Aby jednak owoce nie zakwaszały naszego organizmu warto połączyć je z przyprawami o odczynie zasadowym - cynamonem czy kurkumą, a także dodać nasiona chia, migdały czy siemię lniane.