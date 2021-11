Przejrzałe banany. Oto co najlepiej z nimi zrobić

Zbyt dojrzałe banany często nie są zachęcające dla domowników jako przekąska. Są nieprzyjemnie miękkie, a z brązową skórką nie wyglądają zbyt apetycznie, poza tym nie wszyscy lubią ich słodszy smak, kiedy są przejrzałe. Nie warto ich jednak wyrzucać! Takie banany są nadal dobrym produktem, który możemy wykorzystać.

Co zrobić z czarnymi bananami? Oto kilka pomysłów!



Upiecz chlebek bananowy lub muffinki

Przejrzałe banany są idealne do wypieków, przede wszystkim do chlebka bananowego lub muffinek czy innych wilgotnych bananowych wypieków. Mają o wiele lepszy, bardziej intensywny smak niż zwykłe banany, zawierają też więcej naturalnej słodyczy - sprawdzą się więc doskonale. Poza tym chlebek i muffinki bananowe robi się bardzo prosto i błyskawicznie i można dodać do niego dowolne dodatki - orzechy czy żurawinę, ale świetnie smakuje również sam.



Zrób placuszki bananowe

Dodaj rozdrobnione widelcem banany do ciasta na placuszki, pancakes lub gofry. To idealny pomysł na wykorzystanie czarnych bananów, ale także świetne śniadanie weekendowe - ciepłe, słodkie, a jednocześnie zdrowe - bo z naturalnym cukrem z owoców. Dzieci je pokochają!



Dodaj do koktajli owocowych lub shake'ów

Przejrzałe banany można zmiksować na koktajl owocowy lub owocowo-mleczny. Dodadzą słodyczy i sprawią, że długo będziemy czuć sytość. Banany ponadto są niezwykle cennym źródłem potasu - jeśli będziemy je dodawać do zdrowych smoothies, nasze serce nam podziękuje! Pomysłów na koktajle jest naprawdę dużo - możemy zmiksować banany z mlekiem lub napojem mlecznym i z truskawkami, z kakao, z masłem orzechowym... Dodatek płatków owsianych lub nasion chia sprawi, że przekąska będzie bardziej pozywna.



Przygotuj lody bananowe

Domowe lody są najlepsze! Dodatek zmiksowanego puree bananowego sprawi, że będą jedwabiście kremowe, słodkie i zdrowe! Najlepiej zmiksować je z innymi owocami, na przykład z truskawkami. Banany możesz także zamrozić, aby wykorzystać je do smoothies czy shake'ow lub do lodów w przyszłości. Wystarczy tylko obrać, pokroić na plasterki lub zrobić z nich mus, skropić sokiem z cytryny i schować do zamrażalnika.



