Kalafior i brokuł – duet doskonały

Wspólny obiad jest luksusem, który udaje się zrealizować tylko od święta? Jesień to dobry czas, by długie wieczory celebrować przy ciepłej kolacji i gwarze rodzinnej rozmowy. Dziś dwa pyszne i wartościowe odżywczo warzywa w zapiekance makaronowej.

Zdjęcie Jest zdrowa i smakuje doskonale /123RF/PICSEL

Mądra, zbilansowana dieta, w której ważną rolę odgrywają warzywa, jest kluczem do dobrego samopoczucia, lepszego zdrowia i sylwetki. Kalafior i brokuł powinny zdecydowanie częściej gościć na naszych talerzach.



Oba warzywa posiadają wyjątkowe właściwości zdrowotne.



Smaczne i zdrowe



Brokuły, dzięki zawartości witamin, składników mineralnych i sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, chronią przed rozwojem chorób nowotworowych, wrzodów żołądka i anemii. Korzystnie wpływają na funkcjonowanie wzroku i regulują poziom cukru we krwi, co ma szczególnie znaczenie dla diabetyków.



Kalafior również ma silne właściwości antynowotworowe, szczególnie względem raka prostaty, pęcherza moczowego, jamy ustnej, gardła i krtani. Spożywany regularnie pomoże ochronić śluzówki przewodu pokarmowego przed rozwojem choroby wrzodowej. Jest zalecany dla borykających się z reumatyzmem.



Jak skorzystać z ich potencjału zdrowotnego i połączyć oba warzywa w jednym daniu? Proponujemy zapiekankę na bazie makaronu.