Bułeczki z kapuścianym nadzieniem to smakowita i wartościowa przekąska na słono. Wbrew pozorom, bardzo łatwa w przygotowaniu. Kapuśniaczki szybko znikają z talerzy, bo mało kto jest w stanie poprzestać na jednym!

Zdjęcie Dobrze smakują w obu wersjach - na ciepło i na zimno /INTERIA.PL

Farsz

Składniki 1 kg kapusty kiszonej

300 g pieczarek

1 cebula

sól, pieprz

3 ziarenka ziela angielskiego

3 listki laurowe

Ciasto



Składniki 1 szklanka mleka (może być owsiany)

5 dag drożdży

2 czubate łyżki cukru

3 jajka + 1 do posmarowania ciasta (może też być samo białko)

1 kg mąki pszennej

0,5 szklanki oleju

szczypta soli

przygotowany wcześnie farsz kapuściano-pieczarkowy

1. Farsz - 1. Kilogram kiszonej kapusty gotujemy do miękkości, dodając majeranek, pieprz ziołowy, listki laurowe i ziele angielskie, pilnując, by kapusta się nie przypaliła (zwykle wystarcza 20 min. gotowania, ale wszystko zależy od kwaśności kapusty).



2. Gdy kapusta się gotuje, drobno kroimy cebulę i pieczarki, podsmażamy je na oleju, aż zmiękną, a cebulka cię zrumieni.



3. Po ugotowaniu odsączamy kapustę, kroimy ostrym nożem, mieszamy z cebulą i pieczarkami.



4. Ciasto: Do miski wlewamy połowę szklanki lekko ciepłego mleka, rozpuszczamy 50 g drożdży, dodajemy kilka łyżek mąki i łyżkę cukru. Mieszamy, odstawiamy rozczyn do wyrośnięcia 10-15 min.), po tym czasie powinien mieć konsystencje gęstego ciasta naleśnikowego.



5. Do wyrośniętego rozczynu dodajemy łyżkę cukru, pozostałe mleko, roztrzepane jajka i resztę mąki. Wyrabiamy ciasto w misce. Pod koniec wyrabiania dodajemy do całości olej, mieszamy. Wyrabiamy dalej. Gdy ciasto zacznie odchodzić od ręki i stawać się jednolite należy pozostawić je w misce do wyrośnięcia przykryte ściereczką (ok. godziny).



6. Po godzinie wyrośnięte ciasto dzielimy na mniejsze części, rozwałkowujemy je na stolnicy podsypując delikatnie mąką. Nożem wykrawamy w cieście kwadraty (8 cm na 8 cm). Na każdy kwadrat nakładamy łyżeczkę kapusty, boki kwadratów składamy do środka i rolujemy. Każdy kwadrat smarujemy rozkłóconym jajkiem (lub samym białkiem).



7. Kapuśniaczki układamy na blaszce wysmarowanej oliwą. Pozostawiamy na 20 min.



8. Po upływie 20 minut wstawiamy blachę z kapuśniakami do piekarnika nagrzanego do 100 stopni. Po 10 minutach podkręcamy temperaturę do 160 stopni, gdy lekko zbrązowieją, wyciągamy je z piekarnika i wstawiamy kolejną partię.