Katarzyna Bosacka edukuje w kwestii żywienia

Kuchnia Pieczyńska podzieliła się przepisem na ogórki małosolne. Internauci nie byli zachwyceni Katarzyna Bosacka wielu jest doskonale znana z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka do tej pory chętnie dzieli się radami dotyczącymi zdrowego odżywiania, świadomego robienia zakupów, oszczędzania oraz czytania składów produktów. Edukuje głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie zgromadziła pokaźne grono odbiorców. Na jej instagramowym profilu regularnie pojawiają się nowe posty, wobec których internauci nie potrafią przechodzić obojętnie.

W ostatnim czasie Katarzyna Bosacka skupiła się na poradach dotyczących m.in. sezonowych warzyw i owoców, a także grillowania i oszczędzania podczas wakacji. Tym razem na Instagramie pojawił się przepis na hummus z bobu.

Jak zrobić hummus z bobu?

Katarzyna Bosacka pokazała internautom, jak w krótkim czasie zrobić warzywną pastę do smarowania. "Mam dziś dla was szybki i prosty przepis na hummus z bobu. Jakie to jest pyszne! - napisała pod postem.

Jak podaje dziennikarka, do szklanki odszypułkowanego bobu należy dodać łyżkę tahiny i odrobinę wody. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dolać również oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek.

Kolejnym krokiem podczas przygotowywania hummusu z bobu jest dodanie jednego przeciśniętego przez praskę ząbku czosnku. Całość należy przyprawić kminem rzymskim lub gałką muszkatołową, solą oraz sokiem z cytryny. Następnie wszystko trzeba dokładnie zblendować. "Uwielbiam takie przepisy. Pięć minut i gotowe. Zobaczcie, a jakie zdrowe" - podkreśliła Katarzyna Bosacka.

Dziennikarka proponuje tak przygotowany hummus z bobu rozsmarować na talerzu, posypać jeszcze kminem rzymskim bądź gałką muszkatołową, skropić oliwą z oliwek lub polać sosem z tahiny i jeść z podpieczoną tortillą bądź chrupiącym pieczywem.

