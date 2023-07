Przepis Małgorzaty Pieczyńskiej na ogórki małosolne

Małgorzata Pieczyńska to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele ról teatralnych i filmowych - w tym m.in. udział w kultowym dramacie Krzysztofa Kieślowskiego pt. "Krótki film o zabijaniu".

Poza aktorstwem Pieczyńska spełnia się również w kuchni, o czym świadczą publikowane przez nią na Instagramie krótkie treści wideo, gdzie zmaga się z kulinarnymi wyzwaniami.

Na jednym z najnowszych filmów aktorka tłumaczy internautom, co powinni zrobić, by cieszyć się pysznym smakiem ogórków małosolnych. Małgorzata Pieczyńska już na wstępie zaznacza, że ogórki należy moczyć przez trzy godziny w zimnej wodzie, a następnie odkroić ich końcówki.

Reklama

Aktorka do czystego słoika wkłada najpierw liście wiśni, krojony chrzan, liść laurowy, kilka przekrojonych ząbków czosnku, a następnie do środka aplikuje kilka ogórków. Pieczyńska na wierzch ogórków dokłada kolejną warstwę liści wiśni, chrzanu i czosnku. Na koniec do słoika trafia pokaźny pęk kopru.

Zdjęcie Małgorzata Pieczyńska spełnia się jako aktorka i kucharka / Kurnikowski / AKPA

Czytaj także: Ogórki małosolne najwyższych lotów. Adam Małysz zdradza sekretny przepis

Zawartość słoika - zdaniem aktorki - powinniśmy zalać lodowatą, osoloną wodą: "Na litr wody wystarczy jedna łyżka soli" - twierdzi Małgorzata Pieczyńska. Następnie słoik zakręcamy i odstawiamy na półkę na trzy dni w temperaturze pokojowej.

Po tym czasie wodę ze słoika należy przelać do garnka, zagotować i wrzącą miksturę ponownie przelać do słoika z ogórkami. "Zakręcamy, obcieramy i zostawiamy na zimę. Będą wspaniałe, pyszne, domowe ogórki" - dodaje aktorka.

Instagram Wideo Rozwiń

Internauci krytykują przepis Małgorzaty Pieczyńskiej

Internautów zaskoczył pomysł gotowania wody ze słoika i ponownego przelania wrzątku do ogórków. Zdaniem niektórych fanów Małgorzaty Pieczyńskiej taki zabieg jest błędem.

"Przecież to już nie są ogórki kiszone tylko pasteryzowane, wszystko, co cenne zostaję zabite przez gotowanie tej zalewy. Może i domowe, ale wystarczy zalać gorącą wodą z solą kamienną niejodowaną" - brzmi komentarz jednej z internautek.

Zdjęcie Skorzystacie z przepisu Małgorzaty Pieczyńskiej na ogórki małosolne? / Jarosław Antoniak / MWMedia

Opinie na temat przepisu aktorki są podzielone - niektórzy komentujący twierdzą, że absolutnie nie powinno się wlewać wrzątku do słoika z ogórkami, z kolei inni piszą, że skorzystali z podpowiedzi aktorki i ogórki wyszły przepyszne.

Zobacz również: Ekspresowe ogórki małosolne na sucho. Pikle gotowe w 8 godzin!