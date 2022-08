Polacy lubią kiszonki. Doceniamy nie tylko ich smak, ale też bogaty pakiet wartości odżywczych. Najczęściej kisimy ogórki i kapustę. Coraz odważniej sięgamy po kiszone cytryny, śliwki, pomidory, paprykę i wiele innych produktów, które mogą być w ten sposób konserwowane. Zainteresowaniem cieszy się również kimchi.

Bazą tego kiszonego koreańskiego przysmaku jest kapusta pekińska, jednak sekret smaku tkwi w dodatkach. Wśród najczęściej używanych są: chili, imbir, marchew, rzepa, rzodkiew, mąka ryżowa, sos sojowy, cebula i czosnek. Kreatywność Koreańczyków w przyrządzaniu kimchi jest ogromna - dotąd uznano i opisano ponad 300 rodzajów tego narodowego przysmaku.

Kimchi dla zdrowia

W Korei kimchi jest przysmakiem uniwersalnym. Może pełnić rolę przystawki, jak i grać pierwsze skrzypce w daniu głównym (najczęściej ze smażonym ryżem) czy zupie. W 2013 roku tradycyjny sposób przyrządzania kimchi na zimę - kimjang - został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Nie bez powodu kimchi uznaje się za jeden z najzdrowszych produktów spożywczych na świecie. Poprawia kondycję mikrobioty jelitowej, usprawnia pasaż jelitowy, ma korzystny wpływ na metabolizm, poprawia odporność i - regularnie spożywane - chroni przed rozwojem chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie i nowotwory.

Jak przygotować kimchi?

Zacznijmy od wersji podstawowej. Podane składniki pozwolą na przygotowanie dużego słoika kimchi.

Składniki bazowe:

1 kg kapusty pekińskiej,

3 litry wody,

4 łyżki soli.

Składniki na pastę:

2 łyżki mąki ryżowej,

łyżka cukru,

200 ml wody,

mała marchewka,

¼ białej rzodkwi (podłużnej),

½ małej cebuli,

ząbek czosnku,

łyżeczka świeżo startego korzenia imbiru,

4 łyżki sosu sojowego,

przyprawy: ¼ łyżeczki soli i ta sama ilość chili, 2 łyżki papryki ostrej i ta sama ilość słodkiej.

Sposób przygotowania w dziesięciu krokach:

1. Umyć wszystkie warzywa. Marchew i rzodkiew porządnie wyszorować lub delikatnie oskrobać ze skórki. Czosnek i cebulę obrać.

2. Zdjąć wierzchnie liście z kapusty i przekroić ją dwukrotnie wzdłuż, aż uzyskamy ćwiartki. Każdą z nich pokroić na drobne kawałki (1-2-centymetrowe).

3. Pokrojoną kapustę przełożyć do dużej, szklanej miski, zasypać solą i zalać wodą. Nakryć talerzem i docisnąć słoikiem lub innym naczyniem - tak, żeby cała kapusta była zanurzona w solance. Odstawić na godzinę.

4. Zagotować mąkę ryżową z cukrem i 200 ml wody. Gotować króciutko, dosłownie minutę, ciągle mieszając, aż zmieni się w gęsty kleik. Odstawić do przestudzenia.

5. Najdrobniej jak to możliwe posiekaną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek dodać do chłodnego kleiku ryżowego i wymieszać. Dodać sos sojowy, imbir, wszystkie przyprawy i ponownie, bardzo dokładnie wymieszać.

6. Dodać pokrojone w cienkie paseczki marchew i rzodkiew - ponownie wymieszać.

7. Odcedzoną i bardzo dokładnie odciśniętą kapustę przełożyć do dużej szklanej miski i połączyć z pastą kimchi.

8. Założyć rękawiczki ochronne. Zdecydowanie nie warto zabierać się do dalszej pracy gołymi rękami, bo będzie piekło.

9. Długo i starannie nacierać kapustę, do momentu, aż każdy jej kawałek będzie pokryty pastą kimchi.

10. Przełożyć kimchi do słoika, zakręcić i zostawić na kuchennym blacie na 2-3 dni, aż zacznie fermentować. Po tym czasie kimchi jest gotowe do spożycia. Jeśli nie wykorzystamy całości, może być przechowywane w lodówce nawet do 3 miesięcy.

Z czym podawać kimchi?

Miłośnicy sushi uważają, że kimchi jest stworzone, by zaostrzyć jego smak, ale kimchi sprawdzi się w niejednym duecie. Doskonale smakuje podawane z ryżem i kaszą, na przykład gryczaną lub jęczmienną. Dobrym połączeniem jest też kimchi z makaronem ryżowym. Można z niego uczynić zarówno przystawkę, jak i dodatek do dnia głównego, w tym mięs, ryb i owoców morza. Smakosze kuchni azjatyckiej lubią wyjadać kimchi ze słoika - oczywiście tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy. W końcu to mało eleganckie, ale jakie pyszne!