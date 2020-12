Świetny pomysł na rodzinny obiad lub kolację. Wielbiciele placków ziemniaczanych będą zachwyceni! To ich wzbogacona wersja, która każdego zachwyci smakiem.

Zdjęcie Klejone kartoflarze z selerem /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 60 min Składniki dla: 4 porcji Składniki - placki: 60 dag ziemniaków

2 jajka

2 łyżki mąki

1 cebula

1 ząbek czosnku

szczypta gałki muszkatołowej

sól, pieprz Składniki - farsz: 40 dag ugotowanego i zmielonego mięsa, np. wieprzowego

1 cebula

2 ogórki konserwowe

sól

pieprz

1/2 pęczka koperku Składniki - dodatkowo: olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz, zetrzyj na tarce z dużymi otworami. Lekko odciśnij na sitku z nadmiaru soku, wymieszaj. Do masy wbij jajka, wsyp mąkę oraz przyprawy. Cebulę obierz i zetrzyj na tarce o małych otworkach. Czosnek obierz, przeciśnij przez praskę. Oba składniki dodaj do ciasta. Ponownie wymieszaj.

Reklama

Cebulę na farsz obierz, posiekaj, zeszklij na łyżce oleju. Wymieszaj z mięsem. Dodaj posiekane korniszony i koperek. Przypraw masę do smaku solą oraz pieprzem.



Na patelni rozgrzej 2-3 łyżki oleju. Łyżką nakładaj ciasto, formując cienkie placuszki. Na środek każdego połóż małą porcję farszu z mięsa i delikatnie go spłaszcz. Następnie nałóż na to drugą warstwę masy ziemniaczanej, lekko ją rozsmaruj na mięsie. Smaż na średnim ogniu aż się zarumienią.



Gdy placki zrumienią się od spodu, delikatnie przewróć je łopatką na drugą stronę i smaż do uzyskania złotego koloru. Gotowe przełóż na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, który wchłonie nadmiar tłuszczu.