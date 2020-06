Koktajle sprzyjające odchudzaniu

Zdrowe koktajle domowej roboty mogą wspomóc proces odchudzania na kilka sposobów. Te najsłodsze (choć bez dodatku cukru) zmniejszają apetyt na słodycze, te z błonnikiem poprawiają perystaltykę jelit, wszystkie - dostarczają organizmowi cennych składników odżywczych, a niektóre mogą nawet zastąpić drugie śniadanie lub... deser.

Zdjęcie Pod względem smaku, zdaniem wielu, nie ma sobie równych /123RF/PICSEL

Mango lassi

Składniki 1 mango

1 szklanka jogurtu naturalnego (ewentualnie greckiego)

1/2 szklanki mleka (może być roślinne)

1 łyżeczka płynnego miodu

kardamon, curry, szczypta soli

Reklama

1. Mango obieramy, kroimy, wkładamy do wysokiego naczynia, dodajemy mleko, jogurt, łyżeczkę miodu, przyprawy.



2. Blendujemy wszystko do czasu uzyskania jednolitej konsystencji. Gotowy napój schładzamy przed podaniem.



Zielony na słodko



Zdjęcie Słodki, a zarazem bardzo zdrowy / 123RF/PICSEL

Składniki 2 kiwi (świeże, twarde)

1 banan

1/2 puszki ananasa (lub świeżego owocu)

1 szklanka letniej, przegotowanej wody

1. Owoce obieramy, kroimy na mniejsze części, wrzucamy do naczynia blendera, zalewamy szklanką wody.



2. Blendujemy całość do uzyskania jednolitej konsystencji.



Siemię i śliwka przeciw zaparciom



Zdjęcie W delikatny sposób pomoże uporać się z problemem jelitowym / 123RF/PICSEL

Składniki 1 banan

1 większa brzoskwinia

3 suszone śliwki

2 łyżki zmielonego siemienia lnianego

1. Suszone śliwki zalewamy w miseczce gorącą wodą i pozostawiamy na ok. 30 min. Po tym czasie wylewamy wodę.



2. Siemię lniane wsypujemy do naczynia blendera (jeśli mamy siemię w całości, mielimy je wcześniej), zalewamy szklanką gorącej wody (nie wrzątkiem), dodajemy kawałki banana, pokrojoną brzoskwinię i namoczone śliwki. Blendujemy całość do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.



Zdrowy deser



Zdjęcie Koktajl zamiast batonika? / 123RF/PICSEL

Składniki 1 awokado

2 łyżki kakao

1,5 szklanki mleka kokosowego

1 łyżka masła orzechowego

1 łyżka płynnego miodu

kawałek banana

nasiona chia

1. Awokado (bez skórki i pestki) wrzucamy do naczynia blendera, dodajemy masło orzechowe, miód i mleko kokosowe, blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.



2. Napój przelewamy do szklanek, dekorujemy plasterkami banana i nasionkami chia, możemy uzupełnić całość dodatkiem starej gorzkiej czekolady.