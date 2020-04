Kolorowy talerz świątecznych jajek

Tak podane jajka będą ozdobą wielkanocnego stołu. Jakby tego było mało - każde smakuje inaczej. Gwarantujemy, że znikną w mgnieniu oka!

Czas przyrządzenia: ok. 30 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 6 jajek

15 dag bryndzy

oliwki

kilka gałązek szczypiorku

2 ząbki czosnku

2 łyżki żurawiny ze słoika

2 łyżki śmietany 18 proc.

1 łyżeczka musztardy

sól, pieprz

szczypta szafranu

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo w osolonej wodzie. Wyjmij, schłodź w zimnej wodzie, obierz ze skorupek i przekrój na połówki. Wyjmij żółtka. Umieść w misce.



2. Przygotuj osobno trzy farsze do jajek. Na pierwszy farsz rozetrzyj starannie połowę bryndzy. Umyj i osusz, a następnie drobno posiekaj kilka gałązek szczypiorku. Poszatkuj 2-3 zielone oliwki. Razem z ziołami dodaj do bryndzy, wymieszaj z 5 żółtkami, dopraw solą oraz pieprzem do smaku.

3. Na drugi farsz utrzyj czosnek ze szczyptą soli, połącz z czterema rozdrobnionymi żółtkami. Dodaj śmietanę, musztardę i szczyptę szafranu (lub kurkumy).

4. Ostatni farsz zrób z reszty bryndzy utartej z ostatnim żółtkiem i żurawiną, dopraw pieprzem. Przygotowanymi farszami napełniaj dekoracyjnie wydrążone połówki jajek (możesz przekładać je do szprycy cukierniczej z końcówką w kształcie gwiazdki i wyciskać na białka jak krem).

5. Jajka z farszami ułóż na półmisku. Schłodź danie w lodówce. Dowolnie udekoruj.