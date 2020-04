Kotlety z mięsa siekanego są smaczniejsze niż mielone, pięknie się prezentują na stole i zawierają mnóstwo wartościowych dodatków. Dodatkowo, bardzo łatwo je przygotować.

Zdjęcie Przepyszne i efektowne /123RF/PICSEL

Składniki 1 podwójna pierś z kurczaka

2 łyżki skrobi ziemniaczanej

100 g sera żółtego

2 całe jajka

1 cebulka

1 ząbek czosnku

5-6 pieczarek

1 czerwona papryka

1/2 pęczka natki pietruszki

olej do smażenia

oregano, majeranek, papryka słodka lub ostra

sól, pieprz

1. Pierś z kurczaka oczyszczamy i kroimy na małe kawałeczki. Podobnie postępujemy z pieczarkami, cebulą i papryką. Czosnek przeciskamy przez praskę lub rozdrabniamy. Przekładamy wszystko do miski. Wbijamy jajka, dodajemy ser starty na dużych oczkach tarki, posiekaną natkę, skrobię i dwie łyżki oleju. Doprawiamy. Mieszamy dokładnie.



2. Wstawiamy całość do lodówki, chłodzimy ok. 30-40 minut.



3. Z masy formujemy kotleciki-placuszki i smażymy z obu stron na rozgrzanym oleju.