Jesienna bomba witaminowa - kremowa zupa z warzyw korzeniowych, która porządnie rozgrzewa i syci. Może być pierwszym daniem obiadowym albo kolacją na ciepło.

Zdjęcie Nie tylko dobrze smakuje, ale i wygląda - ma przepiękny kolor /123RF/PICSEL

Składniki 1 batat

4 buraki

1 tacka włoszczyzny

1 łyżka masła

sól, pieprz

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

majeranek, tymianek

Włoszczyznę obieramy, oczyszczamy. Umieszczamy w garnku (oprócz cebuli) razem z zielem angielskim i listkami laurowymi, gotujemy do miękkości, pod koniec gotowania doprawiamy. Otrzymany wywar przecedzamy.

Batat i buraki obieramy, myjemy, kroimy i gotujemy do miękkości. Wylewamy wodę, a ugotowane warzywa przerzucamy do wywaru. Gotujemy całość przez pięć minut, równoczesnie podsmażamy na maśle pokrojoną drobno cebulę. Dodajemy ją do garnka, mieszamy.

Blendujemy całość do czasu uzyskania jednolitej konsystencji, w razie potrzeby doprawiamy.