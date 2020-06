Pyszne i słodkie. Przygotujesz je bez trudu!

Zdjęcie Kremowe gniazdka z kiwi /123RF/PICSEL

Składniki dla: 15 sztuk Składniki 4 białka

1 i 2/3 szklanki cukru pudru

szczypta soli Składniki - krem 400 ml śmietany kremówki 36 proc.

1 łyżka cukru pudru

4 owoce kiwi

2 świeże marakuje

Sposób przygotowania

1. Białka ubij na sztywno ze szczyptą soli. Następnie stopniowo dodawaj cukier puder. Ubijaj, aż masa stanie się lśniąca. Wówczas przełóż ją do rękawa cukierniczego. Na pergaminie odrysuj okręgi o śr. ok. 8 cm. Na każdy wyciskaj porcję białka, formując gniazdko. Piecz w temp. 110°C przez ok. 2 godziny. Wystudź.



2. Zimną kremówkę ubij na sztywno, pod koniec dodaj cukier puder. Gotowe gniazdka dekoruj kremem. Kiwi obierz i pokrój w plasterki. Marakuje przekrój i wydrąż łyżeczką miąższ. Owocami dekoruj ciasto.