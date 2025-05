Numerologia to dziedzina ezoteryki łącząca matematykę, astrologię i psychologię. Jej początków należy szukać w starożytnym Egipcie, Babilonie, Grecji czy Chinach. Opiera się na przekonaniu, że liczby mają głębokie znaczenie i wpływają na życie człowieka. Stanowią one "szyfr", którego odczytanie ma prowadzić do lepszego poznania samego siebie. Ta wiedza ma też pomóc osiągnąć harmonię, szczęście i równowagę duchową.