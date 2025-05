Kotlety papieskie: co dodać do kotletów siekanych?

Kotlety papieskie mogą intrygować swoją nazwą, ale to nic innego, jak znane kotlety siekane. To odpowiedź na apel tych, którym już nieco przejadły się tradycyjne mięsne specjały i szukają nieco nowości.

Kotlety siekane: co do nich dodać?

Kotlety siekane, do których zaliczają się także kotlety papieskie, mogą mieć dodatek różnych składników. Doskonale pasują do nich, oprócz mięsa, inne np. warzywne komponenty: np. brokuły, por, marchew oraz warzywa konserwowe (kukurydza, fasola, groszek). Przygotowanie kotletów siekanych to także doskonały sposób na to, aby wykorzystać resztki zalegające w lodówce.